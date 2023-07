Johnny Knoxville ammette: 'Con i capelli bianchi sono proprio Jamie Lee Curtis'

Nel corso di una recente intervista, Johnny Knoxville ha parlato del fatto di essere paragonato spesso dalla gente a Jamie Lee Curtis per i suoi capelli bianchi.

Per chi non lo sapesse, la star di Jackass: il film Johnny Knoxville ha i capelli grigi fin da giovane, ma li ha tinti di nero per la maggior parte della sua carriera pubblica. Ora, a 52 anni, Knoxville ha abbracciato il suo look naturale e ha confessato a Kelly Ripa e Mark Consuelos che di aver abbracciato i paragoni con Jamie Lee Curtis: "Mi hanno fatto un sacco di paragoni con Jamie Lee Curtis, che io adoro. Mia sorella, Jamie Lee Curtis! Ciao, Jamie!".

Knoxville ha poi spiegato: "Detto tra noi, mi tingo i capelli da quando avevo 20 anni. Ma poi durante la pandemia non potevi vedere nessuno".

L'anno scorso, l'argomento del confronto tra i look di Johnny Knoxville e Jamie Lee Curtis è diventato virale tra il pubblico di TikTok. Rachel Wolfson, la compagna di Knoxville nel film Jackass Forever, ha detto a Kelly Clarkson che non solo assomigliava alla Curtis, ma che l'aveva anche visto diventare fisicamente come lei durante le riprese:

"Il primo giorno che siamo arrivati sul set, Knoxville sembrava il Knoxville con cui ero cresciuta guardando la televisione. Aveva i capelli scuri. Mi sembrava più o meno lo stesso", aveva raccontato Wolfson. "Quando abbiamo iniziato a girare, un giorno si è presentato sul set con l'aspetto di Silver Foxville, e mi sono detto: 'Chi è?' Non riconoscevo questa persona. Credo che sia io che Internet siamo d'accordo nel dire che assomigliasse molto a Jamie Lee Curtis".