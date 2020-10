Jack Ryan - L'iniziazione: Chris Pine ha spiegato perché non vedremo il sequel

Alla domanda sulla possibilità di un sequel di questo Jack Ryan - L'iniziazione, la star Chris Pine ha risposto negativamente dicendo che molto probabilmente non vedremo un sequel di Jack Ryan perché la pellicola non ha guadagnato abbastanza al botteghino.

Look da agente per Chris Pine nella prima immagine di Jack Ryan

Durante un'intervista sul red carpet l'attore americano ha dichiarato: "No. Non penso che abbia fatto abbastanza soldi e questo esclude la possibilità di un sequel. In tutta onestà è uno dei miei più profondi rimpianti, non siamo stati all'altezza, non abbiamo realizzato il film che tutti si aspettavano."

Nelle pellicole precedenti il personaggio di Pine era stato interpretato due volte da Harrison Ford (nel 1992 e nel 1994), una volta da Alec Baldwin (nel 1990) e una volta dall'attore e regista americano Ben Affleck (nel 2002). Tutte queste pellicole hanno avuto nettamente più+ successo di Jack Ryan - L'iniziazione.

Jack Ryan - L'iniziazione: un primo piano di Chris Pine

Secondo Rotten Tomatoes il film ha ricevuto il 55% di recensioni positive con una valutazione media di 5,65 / 10, basata su 181 recensioni. Il consenso del sito recita: "Non è all'altezza dei grandi thriller d'azione precedenti, ma questo film offre un nuovo capitolo elegante e ragionevolmente innovativo per un franchise che era fermo da tempo."