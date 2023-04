Jack Black svela quale videogame potrebbe diventare una serie o un film all'altezza di The Last Of Us

Jack Black è uno dei protagonisti del film animato Super Mario Bros e ha ora rivelato quale videogioco spera venga portato sugli schermi, televisivi o delle sale cinematografiche. L'attore, nel progetto attualmente nelle sale, ha dato voce a Bowser e si è sempre dichiarato un grande fan dei videogame.

Jack Black, durante la promozione di Super Mario Bros. Il Film, ha spiegato: "Sono un fan degli adattamenti, quando sono fatti nel modo giusto. The Last of Us è stato fantastico. E quello che è folle è come sia fedele alla fonte originale. Si tratta in pratica del gioco con un paio di cambiamenti".

La star ha aggiunto: "Vincerà tutti i premi. Hanno usato il videogioco quasi come fosse uno storyboard e la mia reazione è stata: 'Wow, sembra uguale'".

Super Mario Bros. Il Film, la recensione: un adattamento al servizio dell'icona Nintendo

The Brink: l'attore Jack Black in una scena della serie

Black ha quindi parlato di quale videogioco spera arrivi sugli schermi: "Ci sono dei giochi grandiosi che devono ancora essere esplorati in televisione e o nei cinema. Forse ci sarà un film di Red Dead Redemption? Dovrebbe esserci penso che abbia una storia alla pari, o persino migliore, di quella di The Last of Us".

Red Dead Redemption ha debuttato ne 2010 e ha poi avuto, nel 2018, un progetto prequel intitolato Red Dead Redemption 2. In passato si è parlato di un potenziale adattamento televisivo o cinematografico.

La storia è ambientata nel 1911, lungo la frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, dove bisogna fare i conti con le mire espansionistiche del governo e l'avvento della rivoluzione industriale.

Gli eventi sono ambientati in tre stati fittizi: New Austin, West Elizabeth e Nuevo Paraiso. John Marston è un ex bandito dellla banda di Dutch van der Linde, di cui ha fatto parte fin da quando è fuggito dall'orfanotrofio. Durante una rapina, Marston viene ferito e i suoi compagni lo abbandonano. Dopo essere sopravvissuto inizia una nuova vita con la compagna Abigail e il figlio Jack, ma la sua tranquillità viene interrotta dall'arrivo di Edgar Ross, a capo della sede locale del Bureau of Investigation.