Jack Black e Paul Rudd protagonisti del reboot di Anaconda

Jack Black e Paul Rudd sono in trattative per recitare nel reboot di Anaconda del 1997.

Un altro giorno, un altro reboot. La Columbia Pictures sta preparando un revival del suo successo del 1997 Anaconda. Jack Black e Paul Rudd sono in trattative iniziali per recitare in una "rivisitazione" del film. Tom Gormican (Il talento di Mr. C) dovrebbe dirigere e scrivere.

I dettagli del progetto

La pellicola originale del 1997, interpretata da Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube e Jon Voight, seguiva una troupe del National Geographic in viaggio nella foresta pluviale brasiliana a caccia del serpente più grande e letale del mondo. Ben presto la situazione si capovolge e il grande rettile inizia a dare loro la caccia, mietendo una vittima alla volta.

Secondo le fonti di THR, la nuova storia "coinvolge un gruppo di amici in crisi di mezza età che stanno rifacendo il loro film preferito di gioventù. Si dirigono nella foresta pluviale solo per ritrovarsi a lottare per le loro vite contro disastri naturali, serpenti giganti e criminali violenti".

Il progetto è in fase di sviluppo presso la Columbia dall'inizio del 2023 ed è passato attraverso "molte riscritture" mentre il regista e lo studio cercavano di trovare il giusto equilibrio di toni. Considerato il casting di Rudd e Black, è probabile che la versione di Gormican di Anaconda sarà caratterizzata dall'umorismo e dall'orrore.

Jack Black ha cancellato il tour della sua band Tenacious D. e ha recentemente partecipato a Super Mario Bros. Il Film prima di Kung Fu Panda 4 e Borderlands, prestano la voce rispettivamente a Claptrap, il panda protagonista Po e il cattivo di Mario Bros. Bowser. La sinossi di sinossi di Kung Fu Panda 4 recita: "Dopo tre avventure mortali in cui ha sconfitto cattivi di livello mondiale con il suo impareggiabile coraggio e le sue folli abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black), è chiamato dal destino a... dargli già tregua. Più specificamente, è stato scelto per diventare il leader spirituale della Valle della Pace".

Paul Rudd affiancherà Nick Jonas come protagonista della commedia musicale del regista di Sing Street, mentre ha recentemente recitato in Ghostbusters: Minaccia Glaciale e Only Murders in the Building.