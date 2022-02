Ivan Reitman, stasera su Sky Cinema Due, omaggio al regista di Ghostbusters

Sky Cinema rende omaggio a Ivan Reitman con una programmazione a lui dedicata: il celebre produttore e regista cinematografico statunitense, noto al grande pubblico per aver diretto Ghostbusters, uno dei più famosi cult degli anni 80, è scomparso all'età di 75 anni il 12 febbraio 2022.

Per ricordare Reitman, questa sera Sky Cinema Due trasmetterà tre dei suoi maggiori successi come regista: si inizia alle 19.05 con I Gemelli, commedia in cui Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito sono due gemelli nati da un esperimento genetico che si incontrano dopo anni e scoprono di essere diversi in tutto.

Alle 21.15 è il turno di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis; mentre alle 23.05, sempre su Sky Cinema Due, arriva il sequel Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II con Murray, Aykroyd e Sigourney Weaver in cui gli Acchiappafantasmi affrontano una forza maligna che ha invaso i sotterranei di New York.

Ghostbusters è una serie cinematografica statunitense di genere commedia di fantascienza, che narra le vicende di quattro scienziati newyorkesi che diventano popolari cacciatori di fantasmi. Iniziata con il film del 1984 di Ivan Reitman, la saga è proseguita con un sequel nel 1989, un reboot nel 2016, un sequel dei due film originali nel 2021 e alcune serie animate fino al 1997.