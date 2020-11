Iva Zanicchi in ospedale per il Covid: "Secondo voi morirò?" (VIDEO)

Iva Zanicchi è stata portata in ospedale per una polmonite bilaterale, dopo essere risultata positiva al Coronavirus: ecco il video che la cantante ha diffuso via social.

Iva Zanicchi è all'ospedale di Vimercate a causa di una polmonite bilaterale, dopo aver annunciato di essere positiva al Covid. È stata lei stessa a farlo sapere ai suoi follower con un video su Instagram.

L'Aquila di Ligonchio, come era stata soprannominata la cantante negli anni settanta, è risultata positiva al Coronavirus alcuni giorni fa, in un video su Instagram Iva Zanicchi aveva detto: "Sono sempre stata molto attenta. Ho sempre preso tutte le precauzioni possibili. Mascherina, guanti, mi disinfetto le mani in continuazione e ho sempre cercato di tenere le dovute distanze, osservando i protocolli. Evidentemente non è stato sufficiente. Difficile dire come sono rimasta contagiata". In occasione dell'annuncio aveva rivelando di aver contagiato anche la sorella.

Oggi le condizioni della cantante sono peggiorate ed è stata portata all'ospedale di Vimercate per una polmonite bilaterale, anche questa volta la Zanicchi ha comunicato la notizia sui social. Nel video pubblicato su Instagram Iva ha il volto affaticato e la sonda per l'ossigeno nel naso. Dopo aver mostrato le infermiere che la stanno curando, "i suoi angeli custodi", a cui ha chiesto senza mezzi termini "Secondo voi morirò?", la Zanicchi ha parlato delle sue condizioni di salute: "Cari amici purtroppo sono finita in ospedale. Sono fiduciosa. Gli altri mi dicono: 'vedrai che ce la farai'. Questo mi spaventa un po', io lo so che ce la farò. Però sentirselo dire. Adesso sto abbastanza tranquilla, quando arriva la sera entro in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono molto carini. Oggi è una giornata bellissima, c'è il sole. Godetevela, ma mi raccomando fate attenzione".