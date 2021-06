It's a Sin, clip esclusiva della serie di Russell T. Davies con Neil Patrick Harris

It's a Sin è la nuova serie TV che ha debuttato su STARZPLAY il 1 giugno: ecco in esclusiva una clip dell'ultimo lavoro del produttore Russell T. Davies che vede la presenza nel cast di Neil Patrick Harris.

It's a sin, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è la nuova serie Tv creata dal produttore Russell T. Davies che vede la presenza nel cast di Neil Patrick Harris. La serie è disponibile su STARZPLAY dal 1 giugno.

I protagonisti della clip che potete vedere sopra sono Callum Scott Howells e Neil Patrick Harris, quest'ultimo è ricoverato in ospedale e Callum (Colin Morris-Jones), che si presenta alla reception come il nipote, indossa guanti e camice da infermiere per entrare nella sua stanza. Siamo nel settembre del 1981 e l'AIDS inizia a fare le sue prime vittime.

Accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, It's A Sin racconta la storia di Ritchie, Roscoe e Colin tre giovani ragazzi estranei tra loro che, pieni di speranza, ambizione e gioia, nel 1981 vanno via di casa, a soli 18 anni, per vivere a Londra. Ma si trovano a scontrarsi con un virus che la maggior parte del mondo ignora. Insieme ai loro amici Jill e Ash, i ragazzi affittano un appartamento nel cuore della città. Anno dopo anno, episodio dopo episodio, la serie attraversa il decennio dal 1981 al 1991. La vita che scorre - nuovi lavori, nuovi amori, nuove avventure - con il mistero di un nuovo virus costantemente sullo sfondo. Parte come una voce, per diventare prima una minaccia, poi un timore, e infine un qualcosa che li lega insieme nella lotta. La serie parla dei loro amici, degli amanti e delle famiglie, e parla in particolare di Jill, la ragazza che li ama, li aiuta e li galvanizza nelle battaglie a venire. Insieme sopporteranno l'orrore dell'epidemia, il dolore del rifiuto e i pregiudizi che gli uomini gay hanno affrontato durante il decennio.

It's a Sin è disponibile dal 1 giugno su STARZPLAY. La serie in cinque episodi è stata creata dal noto produttore televisivo Russell T. Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years). Nuovi episodi andranno in onda ogni domenica a partire dal 6 giugno.

Con Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West (Years and Years) e Nathaniel Curtis, It's A Sin vanta un gruppo impressionante di talenti affermati ed emergenti. Il cast include Keeley Hawes (Bodyguard, The Durrells - La mia famiglia e altri animali, Line of Duty, The Missing), Shaun Dooley (Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no, Broadchurch), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Gone Girl - L'amore bugiardo), Stephen Fry (Wilde, Gosford Park) e Tracy Ann Oberman (Friday Night Dinner, Toast of London, After Life).