Italian Movie Award 2019: svelati il tema e le date della nuova edizione!

Come di consueto, il 20 maggio a Cannes presso l'Italian Pavilion, in occasione del 72° Festival De Cannes, il Presidente e Direttore Artistico Carlo Fumo ha presentato la XI nuova edizione del Italian Movie Award, Festival Internazionale del Cinema Italiano All'Estero dedicata a un nuovo tema: il 500° anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Insieme al conduttore del Festival Luca Abete, sono state annunciate le date del Festival che si terrà presso l'Italian Movie Arena nel parco de La Cartiera di Pompei dal 26 luglio al 4 agosto.

Il Festival torna dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto durante le celebrazioni in occasione della X edizione. Oltre 32.000 presenze nella storica Città di Pompei. Mentre, in occasione della cerimonia di premiazione tenutasi a New York all'interno del prestigioso Frank A Bennack Theater, presso il The Paley Center for Media di Manhattan, trasmessa dalle reti Mediaset Iris, Extra e Mediaset Italia, ha superato 1 milione di ascoltatori in Italia e all'estero.

In apertura, Carlo Fumo ha parlato delle tante novità della prossima edizione come l'evoluzione del Italian Media Master giunto alla VI Edizione. Il percorso formativo gratuito per 100 studenti, quest'anno, oltre alla Scuola di Cinema di Napoli vede anche la collaborazione con l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e con un brand internazionale leader nell'innovazione come Intel, che fornirà al Master un supporto tecnologico all'avanguardia, tra cui un potente PC dotato di SSD Intel® Optane™, unità di archiviazione ad alta velocità, e processore Intel® Core™ X di ultima generazione, in grado di trasformare il PC in uno studio cinematografico professionale. Intel assegnerà il premio Italian Movie Award | Best Animation al miglior cortometraggio di animazione, nel concorso internazionale per cortometraggi "Short Social World Competition". Per partecipare sarà sufficiente scaricare e inviare il modulo di iscrizione firmato, facilmente reperibile sul sito www.italianmovieaward.it.

Locandina di 10 giorni senza mamma

L'attrice Diana Del Bufalo sarà presente al festival in occasione della giornata di apertura sabato 27 luglio, con la proiezione speciale del film 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi. In conclusione del suo intervento Abete ha ricordato come proprio l'evento di New York è stato un importante punto di arrivo dopo dieci anni. Dagli States bisognerà ripartire per una seconda fase che vedrà il festival raggiungere un livello di maturità maggiore, in grado di rappresentare sempre di più in tutto il mondo la nostra meravigliosa terra. Obiettivo del festival è la creazione entro il 2020 di una piattaforma online che permetta a tutti gli italiani residenti all'estero di visualizzare tutti i lungometraggi, documentari e cortometraggi in nomination, votandoli comodamente da casa. Visto il nuovo format del festival, che premia le migliori opere cinematografiche italiane all'estero, nominate in base a parametri oggettivi raccolti mediante le performance internazionali di ogni singola opera e poi votate dalle comunità di italiani all'estero.

10 giorni senza mamma, Alessandro Genovesi: "Una commedia lontana dai cliché"

A New York dopo la partecipazione e premiazione di Paolo Genovese, Alessandro Borghi, Carolina Crescentini, Matteo Garrone, Salvatore Esposito, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi e Luca Abete nel 2018 saranno presenti quest'anno oltre i talent italiani anche importati Personalità italo-americane. In occasione del Festival a Pompei verranno annunciate tutte le nomination dei premi che saranno consegnati a New York a novembre. Ma proprio da Cannes il Presidente Carlo Fumo ha voluto annunciare le prime tre nomination delle categorie ufficiali dell'edizione 2019: per i lungometraggi il film "La Paranza Dei Bambini" di Claudio Giovannesi distribuito da Vision Distribution e premiato all'ultimo Festival di Berlino. Per i cortometraggi l'opera "Anna" di Federica D'Ignoti con Valentina Lodovini e Pietro De Silva prodotto da Freak Factory. Per i documentari l'opera di Wilma Labate "Arrivederci Saigon" presentato a Venezia75 e prodotto da Solaria Film.

Infine è stata annunciata durante il festival, la proiezione speciale del film "Il Grande Salto" opera prima del regista Giorgio Tirabassi (che sarà presente a Pompei), prodotto dalla Sunshine Production, società romana premiata proprio a NYC con l'Italian Movie Award come miglior produzione indipendente del 2018.

Durante la conferenza, molto emozionante la presentazione ufficiale della promo 2019 dedicata al tema: "Leonardo Da Vinci | Conoscenza e Innovazione". Il video è stato girato all'interno del Castello ottocentesco della Villa D'Ayala nel Comune di Valva in Provincia di Salerno a 80km circa dalla location del festival a Pompei. Il festival nel 2009 vide la sua prima edizione proprio nella Villa, inserita tra le più belle residenze d'Italia.

Carlo Fumo ha concluso la conferenza ricordando che: "Partecipare a Italian Movie Award ® significa cogliere una straordinaria opportunità di presentarsi in un contesto creativo, internazionale e stimolante. Un luogo dove il cinema incontra la storia, e dove i valori e il sociale fanno da filo conduttore a tematiche che meritano grande attenzione. Un'organizzazione giovane e di talento che negli anni ha raggiunto grandi risultati sul territorio nazionale e internazionale, aiutando la formazione, la diffusione della cultura, della lingua e del turismo italiano all'estero, attraverso il cinema e iniziative culturali originali e innovative. Sostenendo spesso anche la ricerca scientifica e lo sviluppo culturale e tecnologico della società, attraverso studi e progetti che mirano all'ottenimento di risultati capaci di migliorare la vita di tutti, in meglio. La cultura è l'unico bene dell'umanità che se condiviso, anziché diminuire, diviene sempre più grande."