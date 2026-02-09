Italia Shore 3, La Giss dice addio al reality show: “È il momento di voltare pagina”

La terza stagione di Italia Shore 3, disponibile dal 3 febbraio su Paramount+, ha riportato sullo schermo alcuni dei volti più amati del reality di MTV prodotto da Fremantle: tra questi Spadino, Marcolino, Nikita e Ale. Tra le assenze più notate, però, c'è stata quella di La Giss, che ha deciso di non partecipare alla nuova edizione.

Il messaggio emozionante sui social

La protagonista del reality ha voluto spiegare personalmente il motivo della sua scelta attraverso un lungo e commovente messaggio sui social, dove non ha trattenuto le lacrime: "Se ci sarò a Italia Shore 3? Non c'è un modo per dirvelo, non c'è un discorso preparato, non c'è un modo giusto o sbagliato. Semplicemente La Giss non ci sarà ad Italia Shore 3. Già piango, come faccio?"

Un'esperienza indimenticabile

Giss ha raccontato la sua esperienza nel programma con grande emozione: "Quasi tre anni fa, quando nella mia vita è arrivata la bellissima esperienza di Italia Shore, io ero una ragazzina. Sono arrivata con le mie valigie rosa, piena di battonité e voglia di dimostrare al mondo chi ero. Italia Shore mi ha regalato amicizie, emozioni, sentimenti, paure, delusioni. È stata casa mia e lo sarà per sempre."

La Giss a L'Isola dei Famosi

La scelta di voltare pagina

Ma la decisione di non tornare non è casuale. La Giss ha spiegato che è arrivato il momento di ascoltarsi e dare spazio a nuove esperienze: "A volte le strade cambiano direzione, anche quando sono state belle e significative. Per questo voglio chiarire con sincerità che non ci sarò nella terza stagione. È una mia scelta ponderata e consapevole nata ascoltandomi e rispettando tutto quello che ho vissuto fino a oggi."

Il futuro di La Giss fuori dallo show

Nonostante l'assenza dal reality, La Giss ha rassicurato i fan che continuerà a condividere momenti della sua vita e del suo spirito unico fuori dallo show: "Rimango comunque il vostro spirito guida. Condividerò momenti di sfacciataggine della Giss anche fuori dallo Shore. Ora guardo al futuro con curiosità, leggerezza e il cuore aperto, pronta a vivere nuove avventure e a lasciarmi sorprendere da ciò che verrà". Con questo annuncio, La Giss chiude un capitolo importante della sua vita televisiva, portando con sé ricordi e affetti, pronta a scrivere nuove pagine della sua storia personale.