Italia Shore, la terza stagione arriva il 3 febbraio su Paramount+: cast e fun manager

La terza stagione dello show italiano più esplosivo torna con vecchie conoscenze, nuovi ingressi e una nuova fan manager pronta a gestire la villa tra risate e tensioni.

Dopo il successo travolgente delle prime due stagioni, Italia Shore torna con la terza edizione pronta a sorprendere i fan. Undici protagonisti tra vecchie conoscenze e new entry vivranno una vacanza indimenticabile nella splendida villa di Fregene, tra party, scherzi e colpi di scena. A guidare la convivenza ci sarà Floriana Secondi, nuova fun manager dello show, pronta a controllare la casa e animare le giornate. La stagione debutta il 3 febbraio su Paramount+ e MTV, con episodi imperdibili.

Novità della stagione: Floriana Secondi e il ruolo di "fun manager"

La nuova edizione porta con sé novità esplosive: tra queste l'ingresso della frizzante Floriana Secondi, che vestirà i panni di fun manager dello show. Sarà lei a seguire i protagonisti tra party, scherzi e momenti di convivenza, garantendo che la casa resti sotto controllo... almeno fino al prossimo caos! L'ex gieffina dovrà proporre giochi e attività e creare momenti di svago per favorire le interazioni tra i protagonisti.

Il cast: vecchie conoscenze e nuovi volti

Gli undici protagonisti di questa stagione vivranno una vacanza indimenticabile in una villa mozzafiato a Fregene, sulla costa laziale, tra vecchie conoscenze e nuovi volti:

Riconferme: "Spadino" (Samuele, 26 anni, Roma), Marcolino (Piermarco, 24 anni, Anzio), Nikita (24 anni, Milano) e Ale (Alessandro, 24 anni, Roma).

New entry: Stefano (21, Lentini), Eleonora (18, Torino), Eduardo (22, Napoli), Marta (24, Zagarolo), Cappe (21, Como) e le sorelle Sara (19) e Greta (23, Firenze).

Quando e dove guardare Italia Shore 3

Come sempre, il mix di personalità eccentriche e dinamiche imprevedibili promette scontri, alleanze e risate a non finire. E non mancheranno le Italia Shore Reactions, con lo youtuber Tony IPants e il cast che commenteranno insieme i momenti più memorabili di ogni episodio. Italia Shore 3 torna in esclusiva su Paramount+, la prima puntata andrà in onda su MTV (Sky 131, Sky Glass 122 e NOW) il 3 febbraio alle 23:00.

Con Italia Shore 3, party, drammi e colpi di scena sono assicurati: preparatevi a vivere la vacanza più intensa dell'anno, all'insegna di uno stile di vita fuori dagli schemi e di un fenomeno globale che da anni conquista il mondo con oltre quindici spin-off, dagli USA alla Polonia, dalla Spagna al Messico.