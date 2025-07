Italia-Norvegia Europei femminili 2025: dove vedere il match stasera in TV, streaming e probabili formazioni

Quarti di finale a Ginevra: le Azzurre sfidano la Norvegia di Hegerberg per continuare il sogno. Tutte le info utili per seguire il match.

Questa sera, mercoledì 16 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile scende in campo per affrontare la Norvegia in un match ad alta tensione valido per i quarti di finale dei Campionati Europei 2025. La sfida si giocherà allo Stade de Genève, a Ginevra, con fischio d'inizio previsto per le ore 21:00.

Il cammino verso i quarti di finale

Le Azzurre, guidate dal CT Andrea Soncin, hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto nel gruppo B, alle spalle della Spagna. Dopo un esordio vincente contro il Belgio, l'Italia ha pareggiato con il Portogallo e perso con le campionesse del mondo per 3-1. Ora l'obiettivo è superare i quarti di finale per accedere alla semifinale in programma martedì 22 luglio, sempre a Ginevra.

L'ostacolo da superare si chiama Norvegia, squadra compatta e temibile, capitanata dalla stella Ada Hegerberg, qualificatasi alla fase a eliminazione diretta come prima del gruppo A a punteggio pieno. Italia e Norvegia si sono già affrontate due volte nel girone di qualificazione a questo Europeo, con due pareggi (0-0 in trasferta e 1-1 in casa).

Ada Hegerberg

Sarà il ventesimo confronto ufficiale tra le due Nazionali e il quinto all'interno di una fase finale dell'Europeo. La storia sorride alle scandinave, che vantano 13 vittorie contro le 2 italiane (l'ultima delle quali nel 2022 all'Algarve Cup). Tuttavia, le Azzurre sono pronte a sovvertire i pronostici e a inseguire un sogno atteso da 28 anni: tornare tra le prime quattro d'Europa.

Dove vedere Italia-Norvegia in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 HD, subito dopo il TG1 delle 20:00. Sarà inoltre disponibile in streaming gratuito su RaiPlay, accessibile tramite app o sito web su smartphone, tablet, smart TV e PC. Una serata da non perdere per tifare le Azzurre in una sfida a eliminazione diretta che vale l'accesso alla semifinale degli Europei femminili 2025. Italia-Norvegia sarà raccontata da Tiziana Alla e katia Serra, con interviste e interventi da bordocampo di Sara Meini.

Le probabili formazioni

Norvegia (4-3-3): Fiskerstrand; Bjeldr, Harviken, Mjelde, Hansen; Boe Risa, Engen, Maanum; Graham, Hegerberg, Gaupset. Ct: Grainger

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct: Soncin.