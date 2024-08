It Ends With Us 2 potrebbe non essere realizzato, nonostante il successo ai box office

La storia dei personaggi creati da Colleen Hoover potrebbe proseguire, ma le presunte liti tra Lively e Baldoni potrebbero ostacolare la produzione di It Ends With Us 2

Il successo ai box office di It Ends With Us potrebbe non portare alla produzione del sequel, nonostante Colleen Hoover abbia continuato la storia dei personaggi in un secondo romanzo.

Il costo del lungometraggio è stato di circa 25 milioni di dollari e Sony e Wayfarer Studios dovrebbero ottenere circa 25-30 milioni di profitti, se non addirittura il doppio.

Le tensioni tra i due protagonisti

I fan della storia di Lily, Ryle e Atlas stanno attendendo da settimane l'annuncio della produzione di un sequel, tuttavia i presunti contrasti tra Justin Baldoni e Blake Lively potrebbero impedire di mettere in cantiere il progetto.

Una fonte, parlando con Variety, ha sostenuto senza mezzi termini: "Probabilmente non esiste un mondo in cui questi due lavoreranno di nuovo insieme".

Blake e Justin nel film

Il protagonista e regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta sembra abbia litigato con l'attrice a causa del montaggio definitivo del film, che sarebbe quello preferito da Blake. Lively, inoltre, ha svelato sul red carpet che il marito Ryan Reynolds ha scritto una scena chiave presente nella versione portata nelle sale, nonostante non sia presente nei credits e Baldoni fosse convinto fosse stata improvvisata dall'attrice. Se fosse vero, oltre a causare dei problemi con il filmmaker, si tratterebbe probabilmente di una violazione dello sciopero degli sceneggiatori del 2003, che era iniziato pochi giorni prima delle riprese del film.

Justin, inoltre, ha ottenuto i diritti cinematografici del secondo romanzo di Hoover nel 2019 e, per realizzare un potenziale sequel, dovrebbe quindi esserci un nuovo accordo. Baldoni aveva già commentato ai microfoni di Entertainment Tonight, in maniera un po' sarcastica, che non era interessato a dirigere un sequel e Blake era più pronta di lui per farlo. Il personaggio di Ryle, invece, appare in modo limitato tra le pagine del secondo romanzo, rendendo possibile un'eventuale assenza dal set del suo interprete.

Dal punto di vista della produzione, invece, Baldoni e Wayfarer possono decidere il destino del progetto, mentre Sony ha solo un'opzione legata alla distribuzione, senza però avere potere decisionale nella produzione di un possibile sequel.

It Ends With Us racconta la storia di Lily, che lascia una piccola città per trasferirsi a Boston e inseguire il suo sogno: aprire una sua attività. Dopo aver superato un'infanzia complicata, la protagonista scoprirà una determinazione e una forza che le consentiranno di affrontare le numerose difficoltà sulla sua strada.