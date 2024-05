Isola dei Famosi spagnola, due naufraghi fanno la doccia nudi "Meno male che è passata la mezzanotte"

Ogni anno, l'Isola dei Famosi spagnola regala momenti di puro divertimento, alcuni dei quali potrebbero meritare il bollino rosso di vietato ai minori. In questa edizione di Supervivientes, due naufraghi, Gorka Ibarguren e Rubén Torres, hanno fatto parlare di sé dopo aver vinto una doccia con acqua e sapone e aver deciso di lavarsi a vicenda anche le parti intime, rendendo il video virale sul web.

Ieri sera, l'Isola dei Famosi italiana è stata trasmessa in differita, infatti il televoto è stato chiuso alle 15:00, per consentire la diretta della versione spagnola del reality show. I due programmi, prodotti entrambi da Mediaset, condividono spazi comuni come la Palapa e non possono andare in onda contemporaneamente.

La doccia a luci rosse a Supervivientes

La settimana scorsa, la produzione spagnola ha richiesto l'intervento dell'esercito dell'Honduras dopo la scomparsa di Angel Cristo Jr per più di tre ore. Il figlio dell'attrice Bárbara Rey è stato ritrovato a Cayo Cochino Menor, una zona vietata ai naufraghi, dopo molte ore. Il concorrente è stato squalificato e il momento dell'arrivo dei soldati sull'Isola ha fatto il giro del web.

Nell'episodio di ieri di Supervivientes, un altro momento è diventato virale online. Gorka Ibarguren ha vinto una prova che gli ha permesso di godere di una doccia con acqua corrente e sapone, un lusso per i naufraghi. Il giovane di 29 anni, unico concorrente basco di quest'edizione, ha scelto di condividere la doccia con Rubén Torres, un pompiere di Barcellona, per "evitare possibili incomprensioni con una donna".

Isola dei famosi: paura nella prova leader, Dario Maltese si copre la faccia. "Pensavo di perdere il collo"

La doccia tra i due naufraghi ha preso una piega inaspettata, tanto che persino Laura Madrueño, inviata del programma sull'Isola, ha commentato positivamente il fatto che la scena andasse in onda dopo mezzanotte. "La temperatura sta per aumentare in Honduras", ha anticipato Laura allo studio mentre la regia ha messo in sottofondo le iconiche YMCA e Macho Man dei Village People.

Gorka ha proposto a Rubén di lavarsi a vicenda, non solo nelle parti visibili, a questo punto Torres si è ha abbassato il costume, permettendo a Gorka di lavargli il lato B. I due concorrenti si sono poi scambiati i ruoli, con sculacciate e strofinamenti, fino a quando Rubén si è ritrovato senza costume, coprendosi le parti intime con le mani.

Le espressioni degli altri sopravvissuti, come si chiamano i naufraghi spagnoli, mostravano vari stati d'animo: invidia, sorpresa, stupore. Rubén Torres, rivolgendosi a Maite, una delle concorrenti, ha scherzato dicendo: "anche questa scena rimarrà nella tua memoria". Gorka ha chiesto se poteva condividere il sapone con gli altri naufraghi, ma la produzione ha risposto negativamente