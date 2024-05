Terrore all'Isola dei Famosi spagnola: interviene l'esercito dell'Honduras

Momenti di panico all'Isola dei Famosi Spagnola, ovvero Supervivientes, come si chiama in Spagna il format che in Italia viene condotto da Vladimir Luxuria. Un concorrente ha perso il controllo ed è dovuto intervenire l'esercito dell'Honduras, avvertito tempestivamente dalla produzione che per un attimo ha temuto il peggio.

La fuga del naufrago e l'intervento dell'esercito

Angel Cristo Jr è il concorrente che ha mandato in crisi Telecinco, il canale televisivo gestito dalla Mediaset España Comunicación, una società del Gruppo Mediaset. Il naufrago, dopo un violento alterco con altri compagni d'avventura, ha pensato bene di abbandonare la spiaggia in cui si trovano gli spagnoli e vagare senza considerare i limiti imposti dalla produzione.

L'allarme rosso è scattato quando dopo tre ore Angel non è ritornato al campo base. A quel punto i naufraghi hanno iniziato a cercarlo ma del figlio dell'attrice Bárbara Rey non c'era nessuna traccia. La produzione, temendo che il giovane avesse fatto qualche gesto sconsiderato, ha chiesto aiuto all'esercito honduregno che è subito intervenuto per cercare il naufrago. Le ricerche sono andate a buon fine, Angel Cristo Jr, superando i confini era arrivato a Cayo Cochino Menor, una zona interdetta ai naufraghi perché ritenuta particolarmente pericolosa da visitare senza l'ausilio di una guida.

La storia è stata raccontata ai telespettatori dal conduttore Carlos Sobera, che ha fatto un riassunto di quanto era successo: "Il concorrente è rimasto disperso per più di tre ore. Tre lunghissime ore in cui ha attraversato anche una zona molto pericolosa. La situazione ha ha suscitato molta preoccupazione all'organizzazione e ai suoi compagni, fino a quando alla fine è stato localizzato in perfette condizioni". Angel Cristo Jr è stato squalificato per aver violato il regolamento.

Il naufrago ha chiesto scusa per il suo gesto fatto senza pensare alle conseguenze e si è detto dispiaciuto per aver fatto preoccupare i suoi compagni e tutta la produzione. Sulla sua espulsione ha detto: "Grazie, volevo andarmene". Quest'anno a Supervivientes non ci sono concorrenti italiani, in passato sono approdati sull'Isola spagnola personaggi come Valeria Marini e Gianmarco Onestini.