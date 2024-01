L'isola dei famosi 2024: svelato il nome del primo concorrente?

Non solo L'isola dei famosi 2024 si farà ma conosciamo già il nome del primo concorrente: sarebbe Joe Bastianich, secondo il sito davidemaggio.it. Diventato famoso in TV come giudice di MasterChef (nella versione italiana e in quella americana), il ristoratore sarebbe dunque pronto a sbarcare su qualche isolotto dell'Honduras.

Se la notizia venisse confermata, Joe Bastianich sarebbe dunque il primo concorrente ufficiale della prossima edizione de L'isola dei famosi. Dopo aver lasciato il mondo dei cooking show (almeno momentaneamente, ma tra qualche settimana tornerà, come ospite, a MasterChef Italia 13), ha partecipato a diversi programmi TV. Nel 2019 è stato concorrente ad Amici Celebrities, è stato poi giudice di Italia's Got Talent e Name That Tune - Indovina la canzone. Durante la scorsa stagione ha partecipato come concorrente (e ha vinto) a Pechino Express, in coppia con Andrea Belfiore.

L'isola dei famosi 2024: chi la condurrà?

Oltre a quella riguardante il primo concorrente c'è un'altra indiscrezione che da giorni si rincorre riguardo alla prossima edizione del reality: secondo DiPiùTV, Mediaset vorrebbe affidare la conduzione a Vladimir Luxuria, già apprezzata opinionista. La diretta interessata, però, per ora smentisce di aver ricevuto una simile proposta, e anzi fa sapere che tornerebbe volentieri nel ruolo che ha già ricoperto, al fianco dell'ex signora Totti.

È ancora DiPiùTV a chiarire che tutto è ancora da decidere. Qualche settimana fa, d'altronde, Piersilvio Berlusconi ha dichiarato di essere soddisfatto del lavoro fatto con Ilary Blasi in questi anni e di avere tutta l'intenzione di non interrompere il rapporto con la conduttrice