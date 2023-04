Isola dei famosi 2023: svelato il cast: ci sono i Jalisse

L'Isola dei Famosi 2023 è ormai alle porte, dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 e la pausa pasquale inizierà il survival game condotto da Ilary Blasy. Il reality ci terrà compagnia per dieci puntate e TvBlog ha svelato il cast di quest'edizione che prenderà il via il prossimo 17 aprile.

I naufraghi sono

Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini

Marco Mazzoli e Paolo Noise (speaker radiofonici)

Marco Predolin

Christopher Leoni

Cristina Scuccia (ex Suor Cristina)

Claudia Motta

Andrea Lo Cicero

Gian Maria Sainato

Alessandra Drusian e Fabio Ricci (I Jalisse)

Helena Prestes

Pamela Camassa

Corinne Clery

Fiore Argento

Nathaly Caldonazzo

Il conto alla rovescia per la diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi 2023 è iniziato, i naufraghi sono pronti a fare le valige per partire alla volta dell'Honduras, come suggerisce Ilary Blasi nel promo caricato su Mediaset Infinity.

Quest'anno la conduttrice sarà affiancata ancora una volta da Vladimir Luxuria, confermatissima nel suo ruolo di opinionista. Al suo fianco Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino, approdato a TV8. Alvin anche quest'anno sarò l'inviato sull'Isola, pronto a raccontare le gare e la vita dei concorrenti in Honduras.

