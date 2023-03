Isola dei famosi 2023: Alvin confermato come inviato di Ilary Blasi e i nomi del cast

L'Isola dei Famosi sta per tornare, la diciassettesima edizione del reality vede la conferma alla conduzione di Ilary Blasi. Il survival game, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe cominciare il prossimo 17 aprile. Come inviato del programma ci sarà ancora Alvin, non hanno trovato fondamenta le voci di screzi tra i due principali protagonisti dello Show.

TV Blogo nelle ultime ore ha svelato i nomi di tredici concorrenti che prenderanno parte a questa nuova avventura. Tra gli opinionisti, al fianco della confermata Luxuria, ci sarà Enrico Papi che prende il posto di Nicola Savino, passato dalla fine della scorsa stagione a Tv8.

Ecco i nomi dei famosi, o presunti tali, che, come anticipato dal portale, si lanceranno dall'elicottero per iniziare la loro avventura sull'isola. Come coppie troviamo Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini e le sorelle Serena e Elga Enardu. Confermata la presenza di Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, del conduttore radiofonico Paolo Noise, di Gianmarco Onestini, della modella Helena Prestes e l'attrice Fiore Argento, figlia del regista Dario Argento.

Sull'Isola sbarcheranno anche il modello brasiliano Cristopher Leoni, ex concorrente di Ballando con le stelle, la modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021, l'ex Riccanza Gian Maria Sainato e il conduttore Marco Predolin. E ancora l'attrice e personaggio televisivo Pamela Camassa e il conduttore radiofonico Marco Mazzoli.

La scorsa edizione dell'Isola fu vinta da Nicolas Vaporidis, potete riviere il momento della proclamazione nella clip caricata su Mediaset Infinity.