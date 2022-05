Isola dei Famosi 2022, il rumor su Ilary Blasi e Alvin: “Non si sopportano più”

Ilary Blasi e Alvin sarebbero ai ferri corti e a Mediaset starebbero provando a ricucire il rapporto: il rumor, diffuso da Dagospia, conferma l'impressione avuta dal pubblico nelle ultime putate dell'Isola dei Famosi 2022. L'inviato in Honduras, più di una volta, è apparso risentito per le frecciatine della conduttrice del programma.

L'anno scorso l'inviato sull'Isola dei Famosi 2022 era Massimiliano Rosolino, il campione di nuoto napoletano era stato spesso preso di mira da Ilary Blasi per le sue descrizioni dei giochi, spesso indecifrabili. Quest'anno in Honduras è tornato Alvin, inviato precisissimo nell'illustrare le prove che devono affrontare i naufraghi, forse anche troppo pignolo per Ilary Blasi che, dopo una certa ora, dà l'idea di non amare la minuziosità delle spiegazioni di Alvin, riprendendolo con frasi del tipo "Alvin, la prova la conosciamo, non ce la rispiegare", con l'inviato che, in quell'occasione, aveva ribattuto stizzito "Ilary, io una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie".

Sul portale di Roberto D'Agostino si legge: "Ilary Blasi e Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due". Alvin, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, era sembrato anche infastidito dagli applausi che arrivavano dallo studio, rivolti ad Ilary che, come sempre, si era seduta a terra nel momento delle prove, imitata dai suoi opinionisti.

Il prolungamento del programma e la decisione della rete di mantenere, per il momento, l'appuntamento televisivo bisettimanale con il reality, potrebbe inasprire questa situazione, magari con una bella litigata in diretta, come si augurano gli amanti del trash televisivo.