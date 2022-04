Isola dei Famosi 2022 Nicolas Vaporidis chiama al maschile Luxuria, lei: “Porta rispetto”

Duro scontro all'Isola dei Famosi 2022 tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria: l'attore si è rivolto più volte all'opinionista usando il maschile ma la reazione dell'ex parlamentare non si è fatta attendere.

Giovedì 31 marzo è andata in onda la quarta puntata dell'isola dei Famosi 2022, al televoto erano finiti Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni contro Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, questi ultimi due erano stati mandati al televoto direttamente dalla coppia leader, ovvero Nicolas Vaporidis e Estefanía Bernal. L'attore ha giustificato la sua scelta dicendo che, secondo la sua opinione, la coppia campana è fortissima e poteva avere la meglio al televoto.

Per Vladimir Luxuria la scelta di Nicolas è stata solo strategica: "dopo essere stato attore adesso Vaporidis è diventato regista, in realtà, secondo me, voleva eliminare la coppia Russo-Maddaloni, ed ora sta inventando delle scuse". L'attore di Notte prima degli esami ha replicato: "rispetta le mie motivazioni, ho sbagliato ma non c'è una regia dietro. La mia stima per queste due persone la dimostro ogni giorno".

Al momento del verdetto Ilary ha fatto il nome della coppia salvata dal pubblico, Carmen ed Alessandro sono stati per la terza volta i favoriti del pubblico, la coppia formata da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni è stata divisa e mandata su Playa Sgamada. Nicolas, sollecitato da Ilary, ha ribadito che la votazione a favore di Carmen significa che il pubblico preferisce il trash "gli piace vedere madre e figlio che litigano. Se separati, secondo me, potevano dare il meglio. Avremmo visto Alessandro, un ragazzo di 20 anni, fare il suo percorso, e così per Carmen. Clemente e Laura si danno da fare, lottano per la sopravvivenza, a voi invece piace farci passare per dei miserabili che lottano per mezza fetta di cocco. È questo che vi interessa".

Alla sparata del naufrago, come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity, ha replicato Vladimir Luxuria che lo ha accusato di voler fare l'intellettuale del gruppo: "caro dottore accademico, ma chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume".

Mentre Vladimir parlava, l'attore, in sottofondo le diceva "bravo, bravo". Poi, quando ha preso la parola ha replicato "Caro Vladi, tu dall'alto della tua accademia.....", Luxuria, lo ha subito interrotto "Intanto dì cara Vladi, e non caro Vladi, tanto per cominciare, se parliamo di rispetto, e con questo ho chiuso". L'attore le ha risposto "tu devi portare rispetto, le opinioni si rispettano, io non condivido la tua opinione ma la rispetto".