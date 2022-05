Isola dei famosi 2022, volano insulti tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo

Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo continuano a scontrarsi all''isola dei famosi 2022: anche durante l'ultima puntata i due naufraghi non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Il faccia a faccia, voluto da Ilary Blasi, è finito con accuse reciproche ampliando le distanze tra i due.

Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo non si sopportano, i due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022 non sono mai andati d'accordo, le loro discussioni non si contano come ha mostrato la clip che Ilary Blasi ha fatto vedere ai due naufraghi prima di metterli faccia faccia. La scorsa settimana sembrava che tra i due ci fosse stato un chiarimento, dopo che Nicolas aveva offerto alla showgirl una torta, ma anche quel gesto è stato fonte di discussione.

Nicolas ha accusato Lory di fare il doppio gioco "dice una cosa e ne fa un'altra" e ancora "non c'è odio da parte mia nei suoi confronti non è mai stato così, ma non sopporto la sua finzione, la sua ipocrisia". L'attore di Notte prima degli esami ha continuato "dice che non ho mai fatto un passo verso di lei ma dimentica le cose in modo consapevole. Io le ho offerto un pezzo di ciambellone perché per la prima volta era stata critica e onesta con me e da lì abbiamo iniziato un dialogo, lei si è commossa e cinque giorni dopo mi ha tolto il riso per cena. Lo fa apposta. Se fosse così nella vita sarebbe un problema".

Lory Del Santo ha risposto alle accuse "io all'inizio pensavo fosse una persona giusta, invece mi è sembrato palese che non sia così, si è messo sempre d'accordo con gli altri naufraghi per far parlare male di me. Lui basa tutto sul fatto che mi ha offerto la torta, io mi sono emozionata ma in negativo perché, prima di offrirmela, ha parlato per cinque minuti male di me, in una maniera che nessuno ha mai fatto. Mi offre la torta e prima parla di me in maniera disgustosa. Mi veniva da piangere in negativo". Lory ha chiuso con quella che è una sua filosofia di vita: "A volte, per placare chi continua a puntarti il dito contro, l'unica cosa da fare è dargli ragione. In fondo, cosa ci costa dare ragione a una persona se la rende felice?", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Vladimir Luxuria ha invitato i concorrenti a rivelare quello che si dice a telecamere spente, "non sopporto chi sull'Isola e nella vita davanti alle telecamere dice una cosa e poi, quando si spengono ne dice un'altra. Qualcuno ci spieghi cosa si dice quando si spengono le telecamere su quell'Isola".