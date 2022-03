Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi e la stoccata ad Alfonso Signorini “Da opinionista a condurre è un attimo”

Ilary Blasi ha voluto iniziare l'Isola dei Famosi 2022 con una stoccata ad Alfonso Signorini: ricordando il passato di Vladimir Luxuria al reality, la conduttrice le ha detto che in futuro potrebbe essere lei al timone del programma. La Blasi poi, riferendosi indirettamente al percorso di Alfonso Signorini, ha ricordato che il passaggio da opinionista a conduttore "è un attimo".

L'esordio dell'adventure game è stato caratterizzato da alcuni momenti imperdibili, come quando Carmen Di Pietro ha mangiato cioccolato dal suo reggiseno. Ma, soprattutto sui social, è stata molto apprezzata la frecciatina lanciata dalla Blasi.

Lunedì scorso, durante la finale del Grande Fratello Vip 6, Ilary Blasi ha fatto incursione nello studio di Cinecittà per pubblicizzare la partenza dell'Isola dei Famosi. In quell'occasione, la moglie di Francesco Totti, tra il serio e il faceto, rivolgendosi ad Alfonso Signorini, ha detto: "ti devo fare i complimenti, sei stato bravissimo e coraggioso. Però ti devo dire una cosa, perché tutti lo pensano e nessuno te lo dice. Basta, il pubblico è esasperato, non ce la fa più. Ti prego Alfonso da stasera sparisci fino a settembre".

Nonostante i baci e gli abbracci di lunedì, i rapporti tra i due non sono idilliaci, si dice che Ilary non abbia mai digerito il fatto che Alfonso Signorini, suo opinionista al Grande Fratello Vip per tre edizioni, abbia preso il suo posto alla guida del reality. Ieri queste voci hanno trovato indiretta conferma, quando la conduttrice ha presentato Nicola Salvino e Vladimir Luxuria, i due opinionisti del programma. La Blasi, rivolgendosi all'ex parlamentare, ha detto: "Hai fatto la naufraga, hai fatto l'inviata, hai fatto l'opinionista. Ritorni un'altra volta come opinionista, praticamente ti manca di condurla". Mentre Vladimir scherzava, dicendo che si vedeva bene nel ruolo della palma, la Blasi ha aggiunto: "dall'opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene". Una frase, che anche ai più sprovveduti, è sembrato un chiaro riferimento ad Alfonso Signorini.