Isola dei famosi 2022, Carmen Di Pietro mangia cioccolata dal reggiseno e il figlio la spinge dall’elicottero

L'Isola dei Famosi 2022 è appena cominciata e Carmen Di Pietro ha iniziato subito a regalare perle trash agli spettatori che, soprattutto sui social, seguono i reality per questi momenti iconici.

L'ex moglie di Sandro Paternostro ha nascosto alcuni pezzi di cioccolata nel reggiseno e li ha mangiati prima di tuffarsi dall'elicottero. In realtà, Carmen non si è tuffata, è stata spinta dal figlio Alessandro, stufo delle sue indecisioni. Carmen Di Pietro è alla sua seconda partecipazione all'Isola dei Famosi, l'attrice è tornata a vestire i panni succinti della naufraga 18 anni dopo la sua partecipazione alla seconda edizione dell'adventure game, allora presentato da Simona Ventura su Rai2. Dell'edizione vinta da Sergio Múñiz la Di Pietro ricorda bene l'astinenza da cibo e ieri ha mangiato fino all'ultimo secondo.

Come sappiamo, uno de momenti più attesi dagli spettatori è il lancio dall'elicottero dei concorrenti: la Di Pietro, un attimo prima d lanciarsi, ha tirato fuori dal reggiseno un sacchettino, non erano le protesi, come ha ipotizzato ironicamente l'opinionista Nicola Salvino. Rispondendo alla domanda di Ilary Blasi, Carmen ha rivelato che si trattava di una barretta di cioccolato: "Mangio la cioccolata perché voi non me la date più", ha detto divertita mentre il figlio Alessandro le ricordava che poi avrebbe dovuto aspettare tre ore per farsi il bagno.

Subito dopo l'accoppiata madre-figlio ha regalato un altro dei momenti cult di questa puntata: Alessandro, stufo dei tentennamenti di Carmen, l'ha spinta dall'elicottero, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. "Ma l'hai spinta?" gli ha chiesto incredula Ilary "certo, ce l'ho buttata io se no quella prima che salta..." ha detto il ragazzo.

Alla fine della puntata Carmen Di Pietro e il figlio sono state tra le tre coppie finite in nomination, le altre due sono quella formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi e la coppia Ilona Staller e Marco Melandri. Gli immuni sono stati Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez e la coppia Nicolas Vaporidis- Blind Estefania, vincitori al televoto flash contro Roger Balduino e Jovana Djordjevic.