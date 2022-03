GFVip 6, Alfonso Signorini a Ilary Blasi “sento voci sul tuo matrimonio, ti presto Alex Belli?”

Nella finale de Grande Fratello Vip 6 ha fatto irruzione Ilary Blasi, la conduttrice e Alfonso Signorini si sono punzecchiati a vicenda. Il direttore del settimanale Chi le ha chiesto conferma dei rumors sulla crisi del suo matrimonio, Ilary lo ha invitato a farsi da parte, almeno fino a settembre.

Lunedì 21 marzo inizia una nuova edizione de L'isola dei famosi: il reality anche quest'anno sarà condotto da Ilary Blasi che, ieri sera, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, è andata nello studio di Cinecittà per lanciare il suo reality. Per la Blasi che ha condotto il Grande Fratello Vip per tre edizioni, per poi passare il testimone ad Alfonso Signorini, suo ex opinionista, si è trattato di un vero e proprio ritorno in grande stile. Nonostante le apparenze, si dice che i rapporti tra i due non siano idilliaci , e ieri, per i quattro minuti in cui hanno condiviso il palco, le frecciatine sono volate e, qualche volta, hanno anche colpito il bersaglio.

Ilary Blasi è entrata in studio accolta dall'ovazione del pubblico e, dopo aver esternato la sua emozione per il ritorno a Cinecittà, si è rivolta ad Alfonso "ti devo fare i complimenti, sei stato bravissimo e coraggioso. Però ti devo dire una cosa, perché tutti lo pensano e nessuno te lo dice. Basta!" e ancora "il pubblico è esasperato, non ce la fa più. Ti prego Alfonso da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane". Alfonso, a questa battuta di Ilary ha replicato "forse comincio a scopare, sono sei mesi che non si batte chiodo".

Ilary Blasi, presentando la sua Isola, ha continuato a punzecchiare Alfonso "volevo dire che quest'anno ci sta una novità all'Isola, i concorrenti saranno in coppia, ma qui vedo che state avanti, fate i triangoli", indicando le poltrone dover erano sedute Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Subito dopo Signorini, ricordandosi di essere il direttore di un settimanale di gossip, ha alluso alla presunta crisi del matrimonio tra Ilary e Francesco Totti. "A proposito di accoppiamenti - ha detto Alfonso - di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto...". La Blasi, senza scomporsi, ha replicato "Quali, che sono separata in casa? Sono divorziata?". Il conduttore l'ha invitata a prendere esempio dall'amore libero professato da Alex Belli "se vuoi te lo presto" le ha detto. Pronta la risposta di Ilary che ha rifiutato decisamente l'offerta, facendo capire - "con tutto il rispetto" - che non lo vorrebbe nemmeno fuori casa.