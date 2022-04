Isola dei famosi 2022, Carmen di Pietro attaccata da Jeremias Rodriguez: “qua non vi vogliamo”

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono accusati dai naufraghi dell'Isola dei famosi 2022, e in particolare da Jeremias Rodriguez, di non essere altruisti.

I naufraghi dell'Isola dei famosi 2022 hanno trovato le loro nemesi in Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni: dopo una nuova tempesta, Jeremias Rodriguez ha accusato madre e figlio di non essere altruisti. Il fratello di Belen ha urlato contro la showgirl, dicendole che nessuno li vuole sull'Isola.

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, nelle ultime settimane, sono riusciti a superare ben due nomination su altrettante votazioni, madre e figlio nell'ultima puntata sono finiti di nuovo al televoto contro Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Ieri, prima della tempesta, a scagliarsi contro la Di Pietro era stato Nicolas Vaporidis, l'attore, durante un confessionale, ha detto "Se il pubblico preferisce ancora Carmen e Alessandro, allora preferisce la parte gossippara e trash del programma".

Durante la notte sull'Isola si è abbattuta una forte pioggia, la capanna per ripararsi dell'acqua risultava molto stretta, mentre i naufraghi erano seduti uno accanto all'altro, provando a ripararsi, Carmen ed Alessandro si sono sdraiati, occupando troppo spazio. Estefania Bernal, che fa coppia con Nicolas Vaporidis, si è lamentata per il comportamento degli avversari "Carmen e il figlio stavano buttati per terra, mi sono incazzata con loro. Non hanno spirito di gruppo". Contro i due si è scagliata Laura Maddaloni, la moglie di Clemente, alzando la voce, ha detto ai due concorrenti che, considerando la tempesta, sarebbe stata una notte in cui nessuno avrebbe dormito "Vi dovete sedere, stasera si sta seduti. Guarda se uno deve alzare la voce. Che brutto atteggiamento".

Dopo Estefania e Laura è stata la volta del fratello d Belen, Jeremias, che nei giorni scorsi aveva detto di non sopportare Nicolas Vaporidis al punto di essere pronto ad abbandonare l'isola, ora ha trovato un nuovo nemico. L'uomo, alla sua seconda esperienza come naufrago, rivolgendosi a Carmen le ha detto "Egoisti che non siete altro, non vi vogliamo più qua. Vi manca un po' di Sud America per imparare a vivere insieme! Non siete per niente altruisti!".

Carmen Di Pietro ha confessato di non aver digerito le parole di Rodriguez: "La frase 'non vi vogliamo sull'isola' io proprio non l'ho digerita. È tua l'isola? Te la sei comprata? Ah bello Come ci stai tu sull'Isola ci sto pure io. Sono tutti contro me ed Alessandro". Quest'ultimo, come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity, ha detto, durante un confessionale, che l'atteggiamento del gruppo è cambiato dopo i risultati del televoto "Il gruppo è contro di noi, dopo che abbiamo vinto le due nomination l'atteggiamento del gruppo nei nostri confronti è peggiorato. Gli facciamo paura".