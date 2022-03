Isola dei Famosi 2022, Jeremias e Floriana: ecco perché volevano abbandonare il reality

L'Isola dei Famosi 2022 sta mettendo alla prova la resistenza di alcuni naufraghi: la puntata di ieri è stata caratterizzata dalla crisi di Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez, pronti ad abbandonare il programma.

Ieri il televoto del pubblico ha premiato la coppia composta da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, mandando su Playa Sgamada Floriana Secondi e Antonio Zequila. La vincitrice del Grande Fratello 3, dopo la lettura dei risultati, ha detto di voler lasciare l'Isola, "questa avventura non è come me l'aspettavo". Floriana, in particolare non ha gradito di dover giocare in coppia con Zequila, i due erano legati, anche materialmente, da una corda che ha reso la loro convivenza particolarmente difficile. Ilary ha provato a convincerla, sottolineando che su Playa Sgamada avrebbe giocato come singola, e poi le ha ricordato "Mi hai scritto su Instagram per due anni. Avevamo fatto un patto io e te prima che partissi". Le parole di Ilary, l'incoraggiamento del pubblico e degli altri naufraghi hanno convinto Floriana a restare.

Anche Jeremias Rodriguez è in crisi, indispettito, forse, perchè ancora una volta non ha potuto nominare Nicolas Vaporidis, immune perché vincitore della prova leader. Tra i due non corre buon sangue, nei giorni scorsi il fratello di Belen ha esplicitamente detto di "averlo sul caz.o", perché non lo ha salutato quando si sono visti per la prima volta sull'Isola. Ieri, nel momento della nomination, Jeremias ha confidato: "non vedo l'ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa". Jeremias, subito dopo ha passato la palla al padre, dando ad intendere che sia Gustavo Rodriguez ad avere problemi di integrazione con il gruppo "Papà ce l'ha con qualcuno ma deve dirlo lui". Ilary Blasi ha chiesto spiegazione a Rodriguez "non posso nominarlo perché è leader però niente di importante, è solo che non andiamo d'accordo". Alla fine si è capito che i due Rodriguez ce l'abbiano con Nicolas Vaporidis che, per la seconda volta, è il leader del gruppo.

Il momento più emozionante della puntata del 28 marzo è però legato alla storia di Blind, il giovane rapper ha raccontato come, l'amore e la musica lo abbiano salvato dalla droga, come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity. All'anagrafe Franco Rujan, 22 anni, come ha raccontato nel libro 'Cicatrici', a 15 anni era già un tossicodipendente.

Blind ha avuto "una famiglia che non funzionava e oggi sento solo mio padre ma per motivi di cui non voglio parlare". Ora è fidanzato con Greta, la ragazza che gli ha chiesto di "scegliere tra lei e la droga". I due si conoscono dall'asilo e si sono rincontrati al 18esimo compleanno di lei "Lui era sulla cattiva strada, io in quella giusta. Sfogava le sue fragilità così ma è riuscito a vincerle. Non ho mai conosciuto una persona bella come lui", ha affermato la ragazza, ospite in studio.

Alla fine della puntata ci sono state le nomination, al televoto sono finiti Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. I primi due votati dal gruppo, i secondi dai leader Nicolas Vaporidis e Estefanía Bernal.