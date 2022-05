Isola dei Famosi 2022, ecco perché Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni non saranno in studio

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno abbandonato l'Isola dei Famosi 2022 e non saranno in studio: ecco il motivo spiegato dall'ex naufraga.

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, per ora, non torneranno nello studio dell'Isola dei Famosi 2022: i due naufraghi, che la settimana scorsa hanno deciso di non accettare il prolungamento e di lasciare il programma, non potranno sedere accanto agli ex concorrenti. Guendalina Tavassi ha rivelato a Fanpage che, per il momento, la produzione non ha rinnovato loro il contratto.

L'Isola dei famosi si concluderà il prossimo 27 giugno e non tutti i concorrenti hanno accettato di rimanere in Honduras, sono stati in quattro ad abbandonare il programma: Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind. I primi due erano tra i favoriti alla vittoria finale e i fan speravano di rivederli in studio già nella puntata di venerdì 27 maggio.

La loro essenza, insieme a quella di Licia Nunez e Blind, ha scatenato la curiosità degli spettatori, che nell'hashtag dell'Isola hanno cercato spiegazioni. Chi aveva legato l'assenza dei 4 naufraghi a motivi contrattuali ci ha avuto ragione, come ha spiegato Guendalina Tavassi a Fanpage "Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l'Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo".

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni sull'isola hanno ancora rispettivamente il fratello Edoardo e la madre Carmen di Pietro, i due quindi, anche senza contratto, potrebbero tornare in studio come parenti dei concorrenti. Diversa la politica del Grande Fratello Vip, sia nella quinta edizione che nella sesta, i concorrenti che non hanno accettato il prolungamento si sono sempre seduti nello studio accanto ai loro ex coinquilini.