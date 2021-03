Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia imita Vera Gemma: “È come l’esorcista”

Tensione alle stelle tra Valentina Persia e Vera Gemma, paragonata addirittura all'esorcista, con tanto di imitazione: la comica romana nella quinta puntata dell'Isola dei famosi 2021 ha regalato agli spettatori una divertente imitazione della naufraga con la quale aveva litigato poco prima.

Sale la tensione ne L'Isola dei famosi, la quinta puntata è stata caratterizzata da una serie di litigi tra i naufraghi che non se le sono mandate a dire. Tra i momenti migliori della serata c'è stato lo scontro nella Palapa tra Valentina Persia e Vera Gemma, due donne senza peli sulla lingua, come hanno dimostrato ieri sera.

Tutto è nato dalla puntata di giovedì quando, dopo una catena di salvataggio, Vera Gemma era finita in nomination. La figlia del compianto attore Giuliano Gemma a quel punto ha deciso di isolarsi dal gruppo insieme ad Awed e, durante la settimana, ha provato a dividere gli avversari mettendo Valentina Persia contro Gilles Rocca. Ieri sera la resa dei conti sotto la regia di Ilary Blasi che ha stuzzicato la comica romana chiedendole come era andata con la Gemma, Valentina è esplosa in una esilarante imitazione di Vera, che potete vedere in questo video, diventata subito virale su internet.

"Cosa ti ha dato più fastidio di Vera", ha chiesto la conduttrice e Valentina ha risposto: "Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull'Isola la vera Gemma. 'Tranquilli perché io non ce l'ho con nessuno, tanto meno con le donne. Voglio bene a tutti, in fin dei conti saremo tutti in nomination'. Poi spente le telecamere e liberata la Palapa, hai presente l'esorcista?!". La performance è stata talmente divertente che la Blasi ha chiesto il bis, gentilmente concesso da Valentina.

Vera Gemma, rimasta tutto il tempo di spalle, ha incassato l'imitazione con apparente tranquillità: "Ringrazio Valentina dell'imitazione che è anche sexy devo dire. Cerco di essere ancora una donna sexy in una condizione così di disagio".

Poco dopo l'esito del televoto non ha premiato Vera Gemma che è risultata la concorrente meno votata ed è stata costretta ad abbandonare l'Isola. La naufraga, comunque, ha deciso di restare su Parasite Island, e giovedì poterebbe tornare in gioco.