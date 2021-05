Isola dei famosi 2021, Valentina Persia sviene sulla Playa Reunion

Malore per Valentina Persia che è svenuta sulla Playa Reunion, subito soccorsa dai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021: poco prima la comica romana aveva avuto un forte litigio con Andrea Cerioli a causa delle nomination.

Gli animi all'Isola dei famosi 2021 si scaldano ogni giorno di più. Al centro delle discussioni sono le nomination di venerdì sera che hanno lasciato numerosi strascichi tra i concorrenti. Matteo Diamante era stato nominato da alcuni concorrenti e aveva accusato Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Valentina Persia di essersi messi d'accordo per fare il suo nome. La discussione ha coinvolto prima Ignazio Moser e Diamante, i due si sono scontrati a muso duro perché il fidanzato di Cecila Rodriguez ha accusato l'altro di dire falsità su Miyrea. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne infatti aveva affermato che era stata la Stabile a riferirgli della congiura contro di lui, ma la ragazza ha negato con veemenza.

Subito dopo hanno litigato Andrea Cerioli e Valentina Persia, come potete vedere in questo video. Cerioli ha accusato la naufraga di essersi tirata indietro al momento delle nomination facendo il nome di Roberto Ciufoli e non quello di Diamante. La Persia, che considera Andrea un suo amico, ha dichiarato di sentirsi libera di poter cambiare idea. "Questo è un gioco e io nomino chi mi pare", ha detto Valentina che poi è scoppiata a piangere consolata da Miyrea e Ignazio.

Valentina si è detta molto delusa dal comportamento di Andrea che sembra non tollerare chi la pensa in maniera diversa e non rispetta la sua libertà.

Pochi minuti dopo la Persia è svenuta, subito soccorsa dagli altri naufraghi la comica è stata portata in infermeria, per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.