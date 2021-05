Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia ricorda in lacrime il compagno: "mi ha preparata alla sua morte"

Momento di commozione per Valentina Persia all'Isola dei famosi 2021: la naufraga ha ricordato in lacrime il suo compagno, scomparso per problemi cardiaci.

Valentina Persia, nella puntata del 7 maggio dell'Isola dei Famosi 2021, ha vissuto e fatto vivere agli spettatori di casa un momento particolarmente emozionante. La comica romana è stata chiamata in zona nomination da Ilary Blasi e le è stata mostrata una clip dove, nei confessionali dell'Isola, parlava di Salvo, l 'uomo della sua vita scomparso prematuramente.

Dopo aver visto il video Valentina non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha raccontato del suo compagno Salvo, morto nel 2004, a soli 43 anni per problemi cardiaci. Parlando di come ha vissuto da quel momento ad oggi Valentina, come potete vedere in questa clip, ha detto "non mi sono più innamorata. Non mi sono chiusa, in amore arrossisco, nonostante l'incredulità di qualcuno. Sono una persona che scappa quando si innamora perché non voglio darla vinta e far vedere che sono lì. Ho avuto il privilegio di conoscere che cosa significa amare e questo privilegio lo auguro a tutti i miei compagni che sono di la, a tutte le persone che hanno paura di credere nell'amore perché quando meno te l'aspetti arriva".

Valentina Persia ha ricordato che Salvo aveva avuto ben cinque infarti e che per questo l'aveva preparata alla sua morte "Salvo mi aveva preparata alla sua dipartita, sapeva che sarebbe morto da solo, mi proteggeva. Salvo mi dimostra di essermi vicino, mi diceva sempre 'ricordati che un amore interrotto non vuol dire che finisca', mi ha reso una donna migliore e lui mi ha promesso che ci sarà sempre. Amo la città di Catania, la Sicilia che con il suo calore mi ha permesso di trovare un uomo così grande, sono stati 4 anni ma è come se lo avessi vissuto dieci volte più grande". La Persia ha concluso dicendo "auguro a tutte le donne di trovare un amore così".