Isola dei Famosi 2021: Valentina Persia su Isolde Kostner: “campionessa senza pal.e”

Valentina Persia conto Isolde Kostner nel dopo puntata dell'Isola dei Famosi 2021: la comica è sta nominata dall'altoatesina che ha definito una campionessa senza pal.e.

La puntata di ieri dell'Isola dei Famosi 2021 ha regalato numerosi momenti cult che il pubblico ha premiato, il programma di Ilary Blasi è stato il leader della prima serata con 3.101.000 spettatori totali e il 19.05% di share. E a proposito di leader, per la seconda settimana consecutiva a vincere la prova del reality è stata Isolde Kostner, la campionessa di sci ha stracciato tutti gli altri naufraghi e si è guadagnata il privilegio dell'immunità e l'onere della nomination diretta. Isolde quando è arrivato il momento ha fatto il nome di Valentina Persia.

Quando Ilary le ha chiesto di motivare la sua nomination Isolde ha spiegato che Valentina Persia durante la sua permanenza nel gruppo dei Primitivi le ha reso la vita difficile, dandole poco spazio e cercando di metterla in difficoltà. Valentina non l'ha presa bene e quando si sono spente le luci della diretta e i naufraghi sono ritornati sulla Playa si è sfogata a muso duro con Angela Melillo.

Parlando con l'attrice e ballerina ma riferendosi ad Isolde, Valentina, come potete vedere in questo video, ha detto "Sei una campionessa ma non ha un minimo di pal.e, per dire che ti sto sul caz.o perché sono una persona simpatica che interagisce con tutti. Cosa che non riesci a fare perché l'unico con cui interagisce interagisci e Roberto Ciufoli".

L'attacco di Valentina nei confronti di Isolde è continuato nel confessionale: "Rosica perché non riesce ad entrare nelle dinamiche del gioco, che non significa soltanto dormire e portare la legna. Se sapessi quanto mi rode a me, questa me la pagherà cara! Lei recrimina che io parlo ma visto che qui non siamo in un resort e io posso fare quello che mi pare, preparati Isolde perché la notte sarà lunga", ha detto la Persia dichiarando guerra ad Isolde Kosrtner.