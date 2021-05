Isola dei famosi 2021, stasera su Canale 5 verrà decretato il primo finalista del reality

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la 19ma puntata dell'Isola dei Famosi 2021, in cui verrà decretato il primo finalista attraverso una serie di prove e con il televoto del pubblico da casa.

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata, intorno alle 21:30, con la 19ma puntata: mancano quattro serate alla fine del reality e stasera conosceremo il primo nome del naufrago che parteciperà alla finale del 7 giugno.

Il concorrente che sarà ammesso alla finale dovrà superare una serie di estenuanti prove, coordinate da Massimiliano Rosolino. Alla fine di queste gare i concorrenti rimasti in gioco verranno sottoposti al giudizio del pubblico da casa che, attraverso il televoto, decreterà il primo finalista della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi il cui vincitore, per la prima volta, non sarà proclamato in studio.

Nel frattempo è ancora aperto un altro televoto non meno importante, i telespettatori stano decidendo chi tra Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò deve abbandonare il gioco. Ricordiamo che nel caso fosse eliminata la Tehrani non potrà avere la sua seconda chance su Playa Imboscadissima, avendone già sfruttata una.

Questa sera Ilary Blasi avrà come ospiti in studio Ubaldo Lanzo, per la prima volta presente dopo essere ritornato in Italia, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida e Daniela Martani. Nella lista manca Akash Kumar, che lunedì scorso aveva fatto sapere che non sarebbe tornato in studio perché ritiene che la produzione non lo rispetti.