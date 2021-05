Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar contro Ilary Blasi: “Non mi rispettate”

Scintille tra Akash Kumar e Ilary Blasi ad inizio e a fine della puntata de L'Isola dei Famosi 2021: il modello ha minacciato di lasciare lo studio perché, secondo il suo parere, non viene rispettato dalla produzione.

Venerdì scorso, alla fine della diciassettesima puntata, Akash Kumar aveva annunciato che non sarebbe più ritornato nello studio de L'Isola dei famosi. Il modello lo aveva fatto sapere attraverso i social affermando: "La mia esperienza in studio termina qua...non sarò più presente, è meglio dare spazio a persone che creano dinamiche".

Ieri però Akash Kumar era puntualmente in studio e all'inizio della diciottesima puntata dell'Isola dei famosi 2021, dopo aver presentato gli ospiti in studio, Ilary Blasi ha salutato l'ex naufrago dicendogli: "Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma", come potete vedere in questo video.

Il modello, che già in passato ha dimostrato di essere abbastanza permaloso, non ha gradito la frecciata della conduttrice e ha sbottato: "Posso parlare, io non sarei più venuto e di non voler venire più ma perché non c'è rispetto per me. Lo dico qua in faccia a tutti. Se vuoi posso anche andare. Vado via adesso". Ilary Blasi lo ha invitato a restare, spegnendo la polemica e promettendogli che avrebbe affrontato l'argomento più' tardi.

Il teatrino di Akash Kumar si è ripetuto ai saluti finali, quando Ilary ha dato la buonanotte ai suoi opinionisti e agli ospiti: Akash si è alzato ripetendo che quella di ieri sarebbe stata la sua ultima puntata.

Dalle parole dette dall'ex naufrago si è capito che è stato infastidito dall'ultima clip mandata in onda, dove gli autori prendevano bonariamente in giro Kumar e Jeda Filal, il compagno di Vera Gemma. Anche in questo caso la Blasi è sembrata non dare peso alle sue parole e lasciando lo studio, dopo essersi tolta gli orecchini ha detto, "buonanotte a tutti, Akash ci vediamo venerdì".