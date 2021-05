Isola dei Famosi 2021, Roberto Ciufoli contro i naufraghi: “sono circondato da serpenti”

Dopo l'ultima nomination Roberto Ciufoli ha perso la fiducia negli altri naufraghi che ora considera tutti serpenti: il comico romano senti di essere diventato il bersaglio di una gran parte dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021.

Lunedì sera la diretta del reality condotto da Ilary Blasi è stata caratterizzata dalla riunione delle due fazioni di naufraghi, arrivisti e primitivi fanno parte ora di un unico gruppo che ha dato vita a un tutti contro tutti che sta dando i suoi frutti. Roberto Ciufoli è stato tra i primi a rimetterci in questo clima di tensione ed è finito in nomination, unico dei 4 naufraghi al televoto nominato dal gruppo.

Il comico romano non ha digerito la nomination frutto, secondo lui, della strategia di un gruppo ben definito di naufraghi, come potete vedere in questo video. "Credo che mi abbiano votato Rosaria, Matteo, Emanuela e Miryea perché fin dall'inizio lo hanno fatto. Con loro cerco un'apertura ma sento chiusura e ostilità verso di me", ha detto ad Isolde Kostener, che lunedì sera ha vinto di nuovo la prova leader ed ha nominato Valentina Persia da cui è stata pesantemente attaccata.

Di fronte alla telecamera del confessionale Roberto ha ribadito il suo concetto e lo ha rafforzato: "La Playa riunita ce l'aspettavamo e penso che io ed Isolde saremmo messi in mezzo. Soprattutto dopo la Nomination a Valentina, il veleno c'è e si muovono i serpenti", ha detto riferendosi agli altri naufraghi.