Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne costretto al ritiro dopo l’infortunio

Paul Gascoigne deve ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2021. Dopo le indiscrezioni riportate da Novella 2000, sembra proprio che non ci sia niente da fare per il concorrente. L'ex calciatore si era infortunato al braccio giovedì sera durante la prova ricompensa.

L'Isola dei Famosi perde uno degli elementi più interessanti dell'intero cast: Paul Gascoigne è costretto ad abbandonare il reality, la notizia, anticipata da Novella 2000, sarà ufficializzata lunedì sera nel corso della quinta puntata del programma di Ilary Blasi. L'ex calciatore si è infortunato giovedì sera durante la prova ricompensa, i naufraghi delle due squadre, messe l'una contro l'altra, dovevano completare un percorso con vari ostacoli, la dinamica dell'incidente non è chiara, non si è capito in che momento Paul si è infortunato ma è uscito dall'acqua dolorante come hanno visto gli spettatori e Ilary Blasi che subito ha allertato Massimiliano Rosolino.

Gascoigne è stato soccorso subito da Giles Rocca che lo ha accompagnato dal dottore. Rosolino poco dopo ha tranquillizzato il pubblico dicendo che per Paul non si trattava di nulla di grave e che lo staff medico dell'Isola lo stava curando. A causa di questo infortunio il naufrago ha dovuto rinunciare alla ricompensa vinta dalla sua squadra, un piatto di spaghetti con le polpette, la classica manna dal cielo per i concorrenti provati dalle restrizioni del reality.

Sul portale di Novella 2000 si legge "Fonti vicine al programma Mediaset preannunciano infatti l'imminente uscita dal gioco dell'ex stella del calcio anglosassone. L'ipotesi si deve ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Paul di partecipare alle prove. Novella 2000 ha raccolto questa voce che la produzione del programma non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare Paul Gascoigne di nuovo in palapa lunedì prossimo, le indiscrezioni provenienti dall'Honduras non sembrano affatto confortanti". Lunedì sera la notizia sarà ufficializzata e Paul tornerà in Italia.