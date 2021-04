Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne abbandona il reality per infortunio

Paul Gascoigne ha dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: l'ex calciatore si era infortunato poche settimane fa ed ora le sue condizioni sono peggiorate con la rottura dei legamenti e del tendine della spalla. È il terzo concorrente ad abbandonare il reality per un infortunio.

Il giovedì dell'Isola dei famosi 2021 sembra contrassegnato da abbandoni importanti, la scorsa settimana il primo ad abbandonare il reality era stato Brando Giorgi, costretto a lasciare per il distacco della retina. Poco dopo Ilary Blasi aveva dovuto dire addio ad un altro dei favoriti del suo programma: Elisa Isoardi aveva detto addio all'Isola, anche lei per un problema all'occhio.

Ieri Ilary Blasi si è collegata con l'ex calciatore che si trovava in albergo per essere controllato dai medici della produzione. Paul Gascoigne con il braccio fasciato ha salutato il pubblico e ha parlato delle sue condizioni di salute "Ho un po' di dolore. Ho il tendine e il legamento rotti. Ma adesso è tutto a posto perché ho mangiato il gelato". Nonostante l'ottimismo del naufrago il bollettino medico non gli ha permesso di continuare: "Purtroppo il bollettino medico non è buono. Le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace tantissimo perché sei stato lo spirito più acceso di questa edizione. Ti sei fatto male subito, ma nonostante tutto hai cercato di farci ridere sempre e non hai mai perso il sorriso", ha detto Ilary annunciando il ritiro di Paul, come potete vedere in questo video.

Subito dopo è stato mandato in onda un filmato della telecamera di sicurezza posizionata nella reception dell'albergo che ospita Gascoigne, le immagini in bianco e nero mostrano Paul aggirarsi furtivamente nella stanza e prendersi qualcosa nella hall. "Che cosa hai rubato", gli ha chiesto Ilary e l'ormai ex concorrente le ha confessato: "un pacco di biscotti".