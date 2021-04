Isola dei Famosi 2021, è di Paul Gascoigne il primo nudo integrale dell'edizione

L'Isola dei Famosi 2021 ha il suo primo nudo integrale: è stato Paul Gascoigne ad esporsi al sole in costume adamitico e non senza conseguenze. L'ex calciatore ha infatti raccontato a Ilary Blasi: "Mi si è bruciato il c..o".

Paul Gascoigne è uno dei pochi naufraghi dell'Isola dei famosi 2021 che, nel bene e nel male, riesce a far parlare di sé. L'ex calciatore è sempre stato un personaggio sopra le righe e lo sta dimostrando anche nel reality dove ha regalato al pubblico il primo nudo integrale. Nella puntata di ieri sera, una volta terminata la fascia protetta, Ilary Blasi ha mostrato Paul disteso completamente nudo, con il lato B esposto al sole, anche se pixellato. Nel presentare la clip Ilary ha detto "Siamo fuori dalla fascia protetta, quindi possiamo mostrarlo", come potete vedere in questo video. Paul ha ricevuto i complimenti della conduttrice e degli opinionisti per il suo fisico, in particolare quelli di Iva Zanicchi che gli ha detto: "Io questa notte vado a letto molto contenta dopo averti visto nudo, sei un bellissimo uomo".

Paul Gascoigne a quel punto ha accennato il refrain di un noto successo della cantante "Prendi questa mano zingara" e subito dopo ha detto: "Mi si è bruciato il c..o, però è andata bene. È la prima volta che ho preso il sole in cinque settimane, mi ha rilassato molto". Poi, dopo aver specificato che deve imparare ancora meglio l'italiano, a proposito del suo nudo e dell'espressione colorita usata ha detto "scusa mamma" e Ilary Blasi "Come solo 'scusa mamma'? Scusa a tutti, no? Paul ti abbiamo visto".