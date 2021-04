Isola dei famosi 2021: Paul Gascoigne torna tra i naufraghi con un tutore al braccio

L'Isola dei famosi 2021 non perderà Paul Gascoigne: ieri sera l'ex calciatore è tornato con i naufraghi con un tutore al braccio e dormirà su una brandina.

Ieri sera i numerosi fan di Paul Gascoigne hanno tirato un sospiro di sollievo, l'ex calciatore è rientrato in gioco facendo il suo ingresso nella Palapa e unendosi al gruppo dei concorrenti, come potete vedere nel video. Paul si era infortunato durante la puntata dello scorso 25 marzo per una prova ricompensa, durante la quale i naufraghi dovevano completare un percorso con vari ostacoli per conquistare un piatto di spaghetti con le polpette da dividersi.

Ieri, dopo una settimana, Paul è stato riammesso al gioco, gli autori nei giorni scorsi hanno studiato una serie di agevolazione che permetteranno al concorrente inglese di continuare la sua avventura nel reality. Gascoigne indosserà un tutore, non parteciperà alle gare e dormirà una brandina, che sarà off limits per gli altri naufraghi.

Appena rientrato nella Palapa, Paul ha commentato i giorni passati in infermeria dicendo "è stato difficile, mi sento bene, mi sono mancati i ragazzi". Anche Massimiliano Rosolino ha confermato che per Paul non è stato facile rimanere in infermeria senza conoscere il suo destino: "Per Paul sono stati giorni molto intensi, si è fatto male più di quanto pensassimo, ma nessuno può mettere in panchina Paul Gascoigne".