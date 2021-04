Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi costretto ad abbandonare il reality

L'Isola dei famosi 2021 ha perso un altro concorrente: Brando Giorgi, che è stato costretto al ritiro per un problema agli occhi, come ha annunciato l'inviato Massimiliano Rosolino a inizio puntata.

La settimana scorsa Beppe Braida aveva abbandonato il reality, il comico torinese aveva lasciato Playa Reuniòn perché il padre era stato ricoverato in ospedale. Oggi il reality ha perso un altro valido concorrente: Brando Giorgi.

Nelle scorse ore l'attore romano aveva dovuto abbandonare la Playa per controlli medici, si pensava che la sua assenza fosse solo momentanea ma purtroppo non è stato così. Massimiliano Rosolino all'inizio della puntata di stasera ha annunciato che Brando ha avuto un problema all'occhio che non può essere risolto in Honduras e per questo è stato costretto a tornare in Italia, come potete vedere in questo video.

Brando Giorgi ha lasciato il programma da leader del gruppo, un titolo che l'attore si era guadagnato nella puntata precedente vincendo la 'prova del fuoco' e guadagnandosi l'immunità. Nell'ultima settimana Giorgi si era isolato dal resto del gruppo, il suo percorso era stato assimilato a quello di Raz Degan, che da isolato aveva vinto il programma nel 2017.