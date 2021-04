Isola dei Famosi 2021, le novità di stasera: Playa Imboscada e il voto del pubblico per le nomination palesi

L'isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata con importanti novità: ci sarà l'inaugurazione di Playa Imboscada e per la prima volta il pubblico decicderà chi farà le nomination palesi.

Dopo la puntata di giovedì 15 aprile mandata in onda per la prima volta registrata, l'Isola dei famosi stasera torna ad essere trasmessa in diretta su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dai tre opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. La produzione ha annunciato importanti novità, ci sarà infatti l'inaugurazione di Playa Imboscada che, dopo la chiusura di Playa Esperanza, sarà il posto in cui i concorrenti eliminati potranno continuare il reality.

La puntata di stasera sarà la seconda in cui il pubblico potrà interagire con il reality in diretta, Ilary Blasi infatti lancerà un televoto e gli spettatori decideranno il concorrente che dovrà fare le sue nomination in maniera palese, un modo per alimentare nuove polemiche e dare via ad ulteriori dinamiche all'interno del gruppo di naufraghi.

L'inviato sull'Isola, Massimiliano Rosolino, coordinerà i giochi che permetteranno ad uno dei naufraghi di diventare il leader del gruppo e guadagnarsi l'immunità. Al televoto ci sono due concorrenti: Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti, la naufraga meno votata dovrà abbandonare l'isola o, probabilmente, inaugurare Playa Imboscada.

Giovedì scorso si sono ritirati Brando Giorgi per il distacco della retina e Elisa Isoardi per un problema all'occhio.