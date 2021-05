Isola dei Famosi 2021, Emanuela Tittocchia si spoglia per Awed: prima scena hot al reality

Prime scene hot all'Isola dei Famosi 2021: Emanuela Tittocchia si spoglia davanti Awed che si offre di farle un massaggio. La scena potrebbe essere il preludio alla nascita della prima coppia del reality?

Finalmente Awed sembra essere riuscito a fare colpo su una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi, lo youtuber napoletano dall'inizio del reality ci ha provato un po' con tutte le concorrenti prendendo numerosi due di picche, ma la costanza sembra che lo stia per premiare con una delle ultime arrivate: Emanuela Tittocchia.

L'attrice di Cento Vetrine sembra essere rimasta colpita dalla simpatia e dal fascino di Awed, nonostante quest'ultimo sia dimagrito tantissimo tanto da che da ieri la produzione ha deciso di aumentargli la reazione di riso e dargli integratori alimentari. Nella puntata di lunedì scorso tre coppie di naufraghi hanno vinto una notte su un materasso vero con tanto di cuscini, una vera manna dal cielo per chi da 50 giorni sta subendo le privazioni del reality.

Awed e Emanuela Tittocchia sono state una delle tre coppie a vincere la notte esclusiva e quando si sono messi sul letto Awed si è offerto di massaggiare la sua compagna di avventura, come potete vedere in questo video. Emanuela, inaspettatamente, si è spogliata tanto che lo youtuber quando si è girato le ha detto "Ma io non ci credo, tu sei nuda. Ti ho visto le tette". Poiché ogni promessa è debito Awed ha iniziato a massaggiarla mentre la Tittocchia gli ha confessato: "Ma tu lo sai che io è come se mi stessi un po' svegliando. Mi sembra di ritrovare un po' di leggerezza, no? La sto ritrovando".

Se Emanuela Tittocchia riuscirà a superare il televoto, che stasera la vede contro Miryea Stabile e Roberto Ciufoli, tra i due naufraghi potrebbe nascere la prima storia d'amore di quest'edizione a cui Awed è pronto dalla prima puntata di questa stagione dell'Isola dei famosi.