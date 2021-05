Isola dei Famosi 2021, Awed troppo dimagrito: interviene la produzione

Awed è troppo dimagrito durante il soggiorno all'Isola dei Famosi 2021 così la produzione ha deciso di correre ai ripari: allo youtuber verrà dato più' riso ed integratori alimentari.

Dopo più di 50 giorni in Honduras, nutrendosi solo di riso e cocco, vista la loro appurata incapacità di pescare, i naufraghi dell'isola dei famosi stanno perdendo peso, ma uno di loro sta dimagrendo più di tutti ed è Awed. Lo youtuber napoletano è ormai pelle e ossa. L'eccessivo dimagrimento da parte di Simone Paciello, questo il vero nome dello youtuber, ha preoccupato la produzione del programma e gli autori hanno deciso di sottoporre Awed ad un rigido controllo medico. Il concorrente è stato lontano dall'isola per alcune ore e quando è tornato ha rivelato ai compagni qual era stato il responso dei dottori.

Le notizie sono positive per Simone, lo stato di salute generale resta buono e non desta preoccupazione. I dottori, comunque, per evitare che perda ulteriore peso hanno deciso di aumentargli la razione giornaliera di riso. Awed inoltre dovrà assumere in questi giorni degli integratori alimentari. La nuova dieta permetterà al naufrago di rimettersi in forze ed affrontare con più serenità la sua permanenza sull'isola.