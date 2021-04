Isola dei Famosi 2021, arrivano 5 nuovi naufraghi: chi sono e quando entreranno

Nuovi naufraghi in arrivo all'Isola dei Famosi 2021: il cast del reality condotto da Ilary Blasi si arricchisce con volti nuovi, ecco i loro nomi e quando entreranno per la prima volta nella palapa.

Da alcuni giorni girava la notizia che nuovi concorrenti sarebbero arrivati sull'Isola dei Famosi 2021, gli ascolti poco brillanti hanno convinto gli autori a dare nuovi stimoli ad un cast che non sta brillando e che la stessa Ilary Blasi non ha esitato a definire "pippe al sugo".

I nomi dei dei nuovi naufraghi circolavano da tempo ed oggi TV Blog ha confermato la loro identità precisando anche quando faranno il loro ingresso nella Palapa. Chi sono i nuovi concorrenti? Rosaria Cannavò, Manuela Ferrara, Emanuela Tittocchia, Ludovico Vacchelli e Ignazio Moser. I primi quattro li vedremo giovedì 22 aprile mentre il compagno di Cecilia Rodriguez si lancerà dall'elicottero lunedì 26 aprile.

Rosaria Cannavò ha lavorato in alcuni programmi di intrattenimento come Sarabanda, Paperissima e per Skymeteo 24, dove è stata una meteorina. Manuela Ferrara è stata anche lei una meteorina ma per una rete Mediaset, ha lavorato al TG4, mentre nella vita privata le sono stati attribuititi flirt con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Emanuela Tittocchia è un volto noto agli spettatori di Cento Vetrine. Ludovico Vacchelli è un modello. Ignazio Moser, figlio del campione di ciclismo Francesco, è stato un concorrente del Grande Fratello Vip 2 dove ha conosciuto Cecilia Rodriguez, sua attuale compagna.

L'isola dei Famosi torna giovedì 22 aprile, per la seconda volta la puntata sarà registrata ed è la seconda volta nella storia del reality. Il motivo è semplice: il giovedì va in onda anche Supervivientes, l'Isola dei famosi spagnola, trasmessa da Telecinco, emittente spagnola del gruppo Mediaset. I due reality condividono alcune location come la Palapa e la spiaggia in cui si svolgono le prove ricompensa.