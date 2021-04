Isola dei famosi 2021, ondata di nuovi naufraghi in arrivo?

Nuovi naufraghi in arrivo sull'Isola dei famosi 2021?: la produzione sembra intenzionata a rivoluzionare il cast del reality facendo entrare in gioco nuovi concorrenti, forse addirittura sei.

L'ultima puntata dell'Isola dei famosi è finita con un rimprovero di Ilary Blasi ai concorrenti "nella storia dell'Isola mi dicono siate il gruppo di naufraghi più pigri e scarsi. Siete delle pippe al sugo ve lo voglio dire". La produzione sembra condividere il pensiero della conduttrice ed è decisa a dare nuova linfa al reality che rischia di naufragare per la mancanza di dinamiche create dai concorrenti. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare in Honduras tra i 4 ed i 6 nuovi concorrenti. I primi quattro dovrebbero essere: Rosaria Cannavò, Manuela Ferrara, Emanuela Tittocchia e Ludovico Vacchelli.

Rosaria Cannavò è un volto noto al pubblico televisivo, tra i programmi a cui ha lavorato ci sono Sarabanda, Paperissima, dove è stata una paperetta e per Skymeteo 24, dove è stata una meteorina. Manuela Ferrara è stata anche lei una meteorina, ma del TG4, a lei sono stati attribuititi flirt con personaggi del mondo del calcio come Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Emanuela Tittocchia ha lavorato nella soap Cento vetrine. Ludovico Vacchelli, come si legge su Tv Blog, è un attore e modello.

Secondi alcuni rumors a questo quartetto si aggiungeranno Matteo Diamante, già concorrente di Ex On The Beach e, secondo Giornalettismo, è a un passo da accettare di partecipare all'Isola dei famosi 2021 Ignazio Moser. Il compagno di Cecilia Rodriguez sembra abbia accettato la proposta degli autori del reality e sarebbe pronto a partire per l'Honduras, mancherebbe solo la firma.