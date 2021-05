Isabella De Bernardi, è morta la fidanzata hippy di Un sacco bello

Isabella De Bernardi è morta oggi, 26 maggio 2021, a causa di un male incurabile, come riporta l'ANSA. De Bernardi aveva 58 anni, era la figlia dello sceneggiatore Piero De Bernardi, e sarà ricordata per la sua partecipazione a Un sacco bello di Carlo Verdone, nel quale interpretava Fiorenza, la fidanzata hippy di Ruggero.

Carlo Verdone aveva scelto Isabella De Bernardi dopo averla notata a casa sua: pare che Isabella fosse alle prese con una discussione concitata e per questo motivo Verdone individuò in lei, la "spalla" ideale per l'episodio del film in cui affianca Ruggero, giovane figlio dei fiori che ha un confronto acceso con suo padre, interpretato da un sanguigno Mario Brega, e con altri personaggi, tra cui Don Alfio, anche questo interpretato da Verdone. Nel film Isabella continua a masticare la gomma mentre ascolta il suocero, ma sarà proprio la sua battuta di culto a scatenare la sua ira.

Isabella De Bernardi lavorava come pubblicitaria, ma negli anni '80 aveva preso parte ad altri due film di Carlo Verdone, Borotalco e Il bambino e il poliziotto. Tra le sue apparizioni, ricordiamo anche quelle in due film di Alberto Sordi, Il Marchese del Grillo e Io so che tu sai che io so, ma anche un ruolo nel telefilm di culto I ragazzi della terza C.

Su Facebook Carlo Verdone ha ricordato con emozione e tanta tristezza Isabella De Bernardi, confermando che se n'è andata a causa di un male incurabile. De Bernardi aveva messo da parte il cinema per dedicarsi alla sua passione per la grafica e la pubblicità: era diventata art director e direttrice artistica dell'agenzia Young & Rubicam.