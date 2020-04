Addio a Irrfan Khan, il divo di Jurassic World e Vita di Pi è morto a 53 anni

L'attore di Bollywood Irrfan Khan, volto noto a livello internazionale per i ruoli in The Millionaire, Vita di Pi e Jurassic World, è morto all'età di 53 anni. Khan si è spento in un ospedale di Mumbai - come riferisce un portavoce della sua agenzia - dove era ricoverato in terapia intensiva per via di un infezione al colon.

Irrfan Khan a Firenze durante la conferenza del River to River Film Festival

Nel 2018 Irrfan Khan aveva comunicato via Twitter che gli era stato diagnosticato un tumore endocrino, una rara malattia che colpisce le cellule che rilasciano ormoni nell'apparato circolatorio. Khan era stato sottoposto a una serie di cure in un ospedale di Londra.

Due mesi dopo la rivelazione, l'attore ha scritto una lettera aperta in cui descriveva la sua esperienza con le cure per il cancro e rifletteva sull'intensità del dolore e sull'incertezza della vita. Nel 2013, Irrfan Khan aveva conquistato l'India National Film Award per il ruolo di protagonista in Paan Singh Tomar, biopic sule celebre campione divenuto bandito.

I colleghi di Bollywood e le autorità indiane hanno espresso il loro tributo a Irrfan Khan sui social media.

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. ?

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas ? — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020