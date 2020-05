iorestoinSALA: dal 26 maggio un nuovo circuito di sale di qualità in streaming

Dal 26 maggio prende il via il progetto #Iorestoinsala, un nuovo circuito di sale di qualità in streaming nato dalla sinergia tra un gruppo di esercenti (al momento 71) con la collaborazione di un gruppo di distributori che ha infatti immaginato un nuovo orizzonte per le sale cinematografiche e per la proposta legata ai film di qualità.

Una proposta che difenda la cultura del cinema in sala e si proietti, al tempo stesso, nel futuro, anche attraverso il web. L'idea può sembrare utopistica, ma si basa su una missione concreta: portare avanti lo storico legame tra i cinema e i propri spettatori anche in questo momento di black out, superando l'antinomia atavica tra le sale e il web.

Ed ecco, quindi, dal 26 maggio #iorestoinSALA: un progetto di cinema partecipato, una realtà, dove il cinema non si trasferisce sulla rete, ma dove la rete diventa il cinema. Anzi: diventa la sala. Decine e decine di sale, quante sono le città che aderiscono al progetto e che si vorranno, via via, aggiungere. Tra queste anche la più antica sala italiana, il Sivori di Genova, nata nel 1886. Perché il cinema senza i cinema non può esistere. E quando i cinema "fisici" verranno riaperti, #iorestoinSALA rappresenterà un completamento, un valore aggiunto, un'opportunità per vivere ancora di più il cinema.

67 sale per circa 200 schermi. Si parte martedì con 26 maggio con Favolacce e l'incontro con i fratelli D'Innocenzo, autori del film, poi da mercoledì ogni sala svilupperà la sua programmazione. Tutti i film avranno un orario di partenza comune e il pubblico avrà a disposizione una chat per comunicare il proprio parere, vera essenza dell'esperienza cinematografica. Si promette molta sperimentazione, anche sugli orari, ma lo spettatore sarà chiamato ad acquistare il biglietto (7.90 film in prima visione, 3.50 film già usciti o di catalogo) per uno spettacolo preciso, proprio come al cinema. La promessa è quella di valorizzare ogni singola proiezione.