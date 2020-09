Io tu noi, Lucio: stasera su Rai2 il docufilm su Lucio Battisti

Stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda Io tu noi, Lucio, il docufilm diretto da Giorgio Verdelli e dedicato a Lucio Battisti.

Stasera su Rai2, alle 21:20, viaggio nella musica di Lucio Battisti con Io tu noi, Lucio, il docufilm di Giorgio Verdelli che rende omaggio a uno dei più grandi interpreti della musica italiana a 22 anni dalla scomparsa.

A guidare gli spettatori nel percorso musicale del più innovativo tra i cantautori e musicisti italiani, attraverso un racconto fatto di voci e testimonianze inattese, sarà l'attrice Sonia Bergamasco. Io tu noi, Lucio sarà un viaggio nell'universo di Lucio Battisti, dagli esordi come chitarrista nei dancing ai trionfi con Mogol, sino agli ultimi dischi con i testi della moglie, in arte Velezia, e del poeta Pasquale Panella. Musicisti, amici e collaboratori racconteranno l'artista inimitabile e l'uomo di rottura che ha abbattuto tutti gli schemi della musica italiana, rivelando tutti i segreti di una personalità complessa, che si celava dietro un' apparente semplicità musicale, ma che nascondeva, invece, un produttore meticoloso e che non lasciava nulla al caso.

Nel docufilm, saranno Carlo Verdone, Paola Turci, Ron, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Gianna Nannini, Riccardo Scamarcio, Vasco Rossi, Ermal Meta, Mogol, Geoff Westley, Edoardo Bennato, Mario Lavezzi, Mario Biondi, Renzo Arbore a raccontare suggestioni musicali e poetiche del grande cantautore. E ancora, Tony Cicco, Franco Mussida, Claudio Pascoli, Franco Daldello, Roby Matano, Pietruccio Montalbetti, Alberto Radius, Vince Tempera, Alberto Salerno, Ron, Mara Maionchi, Claudio Bonivento, Le Vibrazioni, Colapesce, Antonio Di Martino.

A fare da collante le straordinarie immagini d'archivio, legate alle sue canzoni, capolavori immortali entrati a pieno titolo anche nel linguaggio comune degli italiani: Ancora tu, Il tempo di morire, Un'avventura, Acqua azzurra, acqua chiara, Il mio canto libero, Emozioni, I giardini di marzo, Anna, La collina dei ciliegi, Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi, Sì, viaggiare, Con il nastro rosa, La canzone del sole, Non è Francesca, e tantissimi altri successi.