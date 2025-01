Io sono ancora qui: clip esclusiva del film di Walter Salles che festeggia tre nomination agli Oscar 2025

La tragedia dei desaparecidos raccontata dal punto di vista di una famiglia guidata dalla volitiva Fernanda Torres. Movieplayer.it celebra le tre nomination agli Oscar 2025 ottenute da Io sono ancora qui, nuovo film del brasiliano Walter Salles, con una clip esclusiva in cui la madre e nuova capofamiglia interpretata da Torres annuncia ai figli il trasferimento in un'altra città dopo la scomparsa del marito.

Dopo il debutto in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il premio per la Miglior Sceneggiatura a Venezia, e dopo il Golden Globe per la Miglior Attrice in un film drammatico, vinto da Fernanda Torres, Io sono ancora qui si è fatto notare sul piano internazionale fino a conquistare le nomination come miglior film, miglior attrice protagonista, per Fernanda Torres, e miglior film internazionale, sconfiggendo una nutrita concorrenza.

Io sono ancora qui arriverà nei cinema italiani il 30 gennaio distribuito da Bim Distribuzione.

Il dramma dei desaparecidos

Tratto dal libro di memorie del 2015 Sono ancora qui di Marcelo Rubens Paiva, il film racconta la scomparsa del padre, l'ex deputato Rubens Paiva, durante la dittatura militare brasiliana del 1971. Come rivela la nostra recensione di Io sono ancora qui, quando i Paiva, famiglia numerosa e benestante di Rio De Janeiro, si ritrovano vittime di un'azione violenta e arbitraria da parte del governo, Eunice resta d'improvviso senza suo marito Rubens, sola e con cinque figli. Senza sapere se il marito sia vivo o morto, la donna è costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e costruirsi un nuovo futuro.