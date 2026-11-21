Ispirato a fatti realmente accaduti, il film con Keke Palmer racconta la fuga di una donna tenuta in schiavitù in una piantagione della Georgia e la scoperta di una realtà inaspettata. Nel cast Common e Jonny Lee Miller.

Una storia di schiavitù, consapevolezza e riscatto. Stasera sabato 21 novembre alle 21:20 su Rai 4 va in onda Io sono Alice (2022), thriller drammatico scritto e diretto da Krystin Ver Linden. Protagonista è Alice, una donna tenuta prigioniera in una piantagione della Georgia, convinta di vivere nell'Ottocento. Quando riesce a fuggire, scopre una verità sconvolgente: l'anno è il 1973. Una rivelazione che cambierà la sua vita e darà inizio a un percorso di libertà e vendetta.

Io sono Alice, la trama del film: la fuga dalla schiavitù e la scoperta del 1973

Alice vive in condizioni di schiavitù in una piantagione isolata, dove è costretta a subire soprusi e violenze da parte del proprietario Paul, che esercita un controllo assoluto sulla sua vita e su quella degli altri prigionieri. Cresciuta senza conoscere il mondo esterno, la donna è convinta che la schiavitù sia ancora una realtà del suo tempo. Tutto cambia quando, dopo un episodio drammatico, riesce a scappare dalla tenuta. Durante la fuga viene investita da un'automobile e soccorsa da Frank, un uomo che le rivela una verità difficile da accettare: non è nell'Ottocento, ma nel 1973.

Alice si ritrova così catapultata in una società attraversata da importanti trasformazioni culturali e politiche, ma ancora profondamente segnata dal razzismo e dalle discriminazioni. Grazie all'incontro con Frank, comincia a prendere coscienza della propria condizione e a comprendere quanto le sia stato sottratto. La scoperta della verità diventa il punto di partenza di un percorso di emancipazione, nel quale la ricerca della libertà si intreccia con il desiderio di vendetta.

L'attore Kenneth Farmer

Il cast e i personaggi del film

A guidare il cast è Keke Palmer, nel ruolo della protagonista Alice. L'attrice offre un'interpretazione intensa, dando volto a una donna che passa dalla paura e dalla sottomissione alla presa di coscienza e alla ribellione. Accanto a lei troviamo Common, rapper e attore premio Oscar, che interpreta Frank, l'uomo che soccorre Alice e la aiuta a comprendere la realtà in cui si è ritrovata. Jonny Lee Miller veste invece i panni di Paul, il crudele proprietario della piantagione e principale antagonista della vicenda. Completano il cast Kenneth Farmer, Gaius Charles, Alicia Witt e Natasha Yvette Williams.

Per Krystin Ver Linden, che firma sceneggiatura e regia, Io sono Alice rappresenta il debutto dietro la macchina da presa di un lungometraggio. Una prima prova che mescola generi e linguaggi cinematografici differenti, passando dal dramma alla storia di vendetta.

Keke Palmer e Common in una scena di Alice

Le curiosità su Io sono Alice: la storia che ha ispirato il film

Uno degli aspetti più interessanti della pellicola riguarda le sue origini. La vicenda è infatti ispirata a testimonianze e racconti reali di persone afroamericane che, anche dopo l'abolizione ufficiale della schiavitù, continuarono a vivere in condizioni di servitù e sfruttamento negli Stati Uniti. In particolare, la regista ha raccontato di aver trovato lo spunto per il film leggendo alcune storie sulla vita di Mae Louise Miller, una donna che riuscì a fuggire da una condizione di servitù negli anni Sessanta. La trama di Alice rimane comunque un'opera di finzione, liberamente ispirata a queste esperienze.

Un'altra particolarità è il richiamo al cinema blaxploitation degli anni Settanta, genere che metteva al centro protagonisti afroamericani e storie di ribellione, riscatto e giustizia. Non è un caso che l'evoluzione di Alice richiami figure femminili forti come quelle interpretate da Pam Grier. La stessa protagonista trova nella cultura e nelle immagini di quegli anni una nuova fonte di ispirazione. Anche la colonna sonora contribuisce a ricreare le atmosfere dell'epoca, con il coinvolgimento musicale di Common.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel gennaio 2022, il film ha una durata di circa 100 minuti e affronta una pagina dolorosa della storia americana attraverso una prospettiva originale, trasformando una storia di prigionia in un racconto di emancipazione e ribellione.