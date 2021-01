Io e lei, Margherita Buy e il bacio a Sabrina Ferilli: "Il più bello della mia vita "

Durante un'intervista radiofonica pubblicata su Il Messaggero Margherita Buy ha dichiarato che il bacio che ha dato a Sabrina Ferilli durante le riprese di Io e lei è stato "il più bello della sua vita".

Io e lei: Margherita Buy e Sabrina Ferilli in un intimo momento del film

"Per quanto mi riguarda Sabrina è uno spettacolo perché ha fatto diventare questo nostro bacio, questa nostra scena, un vero e proprio monologhetto da portare nelle piazze. Io non provo nemmeno a raccontare la mia versione perché lei è troppo brava." Ha confessato la Buy.

Durante un'intervista con Fabio Fazio la Ferilli ha dichiarato: "Quella è stata una delle cose più faticose che m'è successa nella vita... Il bacio è stato meno traumatico del preparativo, diciamo, il carattere di Margherita si conosce. Lei si veste di questa moderna nevrosi, diciamo così. Dopodiché è molto forte, volitiva, un'attrice straordinaria e una persona eccezionale."

Io e lei: Sabrina Ferilli e Margherita Buy in un'immagine tratta dal film

"Era molto nervosa, così ho fatto comprare un fiasco di grappa e ce lo siamo bevuto. Non so che cosa sia successo dopo, deve averci preso gusto perché non mi lasciava più! Non ho mai capito se sia stato o meno l'effetto dell'alcol che l'aveva sciolta definitivamente. Ma insomma è stato un bacio che si poteva anche interrompere prima." Ha concluso Sabrina.